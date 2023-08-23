美女主播莊雨潔爆懷孕喜訊！突曬「巨大孕肚」 曝9月開始休產假
華視美女主播莊雨潔去年曾被周刊爆出結婚消息，但她並沒有出面證實，今（23）日莊雨潔卻突然在臉書曬出巨大孕肚，宣布自己已經懷孕，且9月就要開始休產假，暫離工作崗位，讓大批觀眾紛紛送上祝福，她也忍不住直呼：「熱愛工作如我，本來想撐到最後一刻！」
記者賴禹妡/綜合報導
莊雨潔今日在臉書宣布懷孕消息，並表示自己沒有想要刻意隱瞞，只是平時鮮少對外公開私生活，莊雨潔直言懷孕後，曾看到網友攻擊她身材走樣的言論，但這對孕婦而言是再正常不過的事，現在每天吃得健康、保持好心情才是最重要的事，因此她也呼籲大家多一點同理和愛，「不是什麼變胖、吃太多、代謝不好、啤酒肚？就是有寶寶了！」
莊雨潔透露，她9月就會暫離工作崗位去休產假，相信一直以來支持她的觀眾，不會因為她身分改變就離去，也坦言自己心情有點不捨，「畢竟熱愛工作如我，本來想撐到最後一刻！但目前身體狀況似乎不允許我如此任性，這一回只好乖乖先休假了」，不過她未來還是會隨時在社群平台分享新生活，不會消失在大家眼中。
貼文曝光後，華視新聞小編寫下：「我們都會等雨潔回來！」網友們也紛紛留言祝賀，「恭喜，身體照顧好比較重要」、「那我要好好把握中午看新聞」、「恭喜雨潔姐當媽媽唷」、「恭喜，美美的媽咪」、「姊～也太值得恭喜了吧」、「恭喜恭喜！美麗孕媽咪」。