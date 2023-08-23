陳盈潔入獄服刑！昔同門馮偉傑爆料她「借錢細節」

縱橫全台13年的選秀節目三立「超級紅人榜」，招開「同學會」集結9位歌手，一舉攻進高流舉辦《相馮．紅人SHOW》演唱會；今（23）日，馮偉傑、吳申梅、許志豪、翁鈺鈞、余凱揚、林喬安、林孟宗，出席記者會造勢，剛好也是「台語歌后」陳盈潔入獄服刑之日，曾為同門的馮偉傑，坦言看見新聞很難過，至於是否有被陳盈潔借錢？他透露自己只有幫她拿手提箱去裝錢回來，她是跟別人借錢。
記者黃雅琪/綜合報導
馮偉傑則表示，他跟台語歌壇大姊大陳盈潔，曾是唱片公司同門，最後一次碰面是在4年前，當時她已經二度中風，身體狀況欠佳，心痛地說：「早上看到新聞很難過，可能因為早期秀場賺得比較多，可能有時候小賭一下，所以這方面影響到她的經濟。」
吳申梅自《紅人榜》奪冠出道，也曾參加陸綜《中國最強音》選秀，她感謝當時導師陳奕迅對她很照顧：「陳奕迅就是我的恩人，因為我們無依無靠，他就把我們當成自己的妹妹。」還記得第一次比賽選唱了鄧麗君的〈千言萬語〉，收服了陳奕迅、章子怡以及羅大佑等評審。
而華語天后李玟（CoCo）生前疑遭《中國好聲音》節目不公對待！吳申梅出道發片後，曾單槍匹馬去中國大陸錄製選秀節目《中國最強音》，當時她獨自待了半年闖到決賽，沒有遇到被欺負的狀況，覺得自己很幸運。許志豪表示，看了新聞好難過，強調《紅人榜》絕對不會有這樣的狀況發生：「我們是很健康的團隊，每個選手在比賽的時候，都還會有自己的保母，就是一個帶一個照顧。」