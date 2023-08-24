潘瑋柏不是被轉身！《好聲音》影片放慢速 「手放燈上」還原真相
歌壇天后李玟近期被爆出，生前控訴《中國好聲音》賽制不公的影片流出，該節目被眾人撻伐，不少學員也紛紛站出表態，爭議持續延燒。而潘瑋柏擔任節目最新一季的導師，近日網路上流傳他坐在導師席「被轉身」的片段，引起網友熱議，不過，有網友放慢至0.3倍速度，可以看見潘瑋柏的手的確放在燈上，手臂還輕輕動了一下，疑似有按燈才轉身，不過大部分網友認為這是「剪輯過的影片。」
記者薛羽彤/綜合報導
《中國好聲音》的內幕被爆出後，近日微博瘋傳一段節目片段，影片中擔任導師的潘瑋柏，正背對舞台聆聽參賽者表演，沒想到他雙手放在腿上，下一秒椅子卻自動轉身，他的表情顯得不知所措。昨（23）日，「潘瑋柏拍燈了」為題登上微博熱搜，有網友將影片放慢至0.3倍速度，可以看見在轉身過程中，潘瑋柏的手放在燈上，且拍下去的那刻，手臂微微動了一下，礙於穿深色衣服、動作較小，所以不明顯，加上臉部表情不對勁，才會讓「被轉身」一說甚囂塵上。
影片一出後，引起網友熱議，大部分網友都不相信，紛紛表示，「看不出來是剪輯過組合的視頻嗎」、「扯談吧想要洗白自己」、「一看是兩個視頻剪輯在一起的」、「先轉了後拍的」、「但是看他的表情感覺就是沒有拍呀，具體的情況我們也不知道。」至於到底有沒有按燈，看來只有潘瑋柏自己最清楚了。