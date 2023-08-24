PLG／富邦勇士與強森完成續約！FMVP正式歸隊 3洋將接確定歸隊
臺北富邦勇士完成PLG三連霸、在總冠軍賽中的最有價值球員強森（Chris Johnson）正式回歸，球團今日（24日）宣布與強森完成續約，上賽季的三位洋將全數歸位！強森上季首年效力勇士就幫助團隊拿下總冠軍，並獲得FMVP的殊榮，證明38歲的身手依舊頂尖，2023-2024賽季將再度與勇士挑戰PLG四連霸及EASL東亞超級籃球聯賽賽事！
運動中心/綜合報導
強森在上賽季例行賽出賽27場，平均繳出21.5分14.5籃板4助攻1.6抄截2.2阻攻，得分、籃板和阻攻三項數據都名列聯盟前三名。進入總冠軍賽後，場均提升至23.3分13.5籃板1.8抄截2阻攻，搭配6成5的兩分球命中率及4成2的三分球命中率，出賽四場皆拿下勝利，最終幫助勇士以4比2贏得總冠軍，個人也拿下FMVP的殊榮。
38歲的CJ依舊展現驚人的爆發力和全能身手，頻頻上演驚為天人的灌籃，被球迷譽為「Highlight製造機」。強森的回歸無疑振奮團隊！
效力勇士邁入第二年的強森表示：「上賽季是很不可思議的經驗，能夠回歸對我來說意義重大，我很感激且永遠不會忘記。我等不及與團隊們一起迎接新的賽季！」至此，臺北富邦勇士三連霸的三洋將組合正式歸位，辛特力、塞瑟夫和強森三人將再度與團隊並肩作戰，挑戰PLG和EASL東超賽事。