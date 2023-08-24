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賴清德副手「出牌」時間未到？民進黨高層分析副手要具這些條件

▲外界關注民進黨總統參選人賴清德的副手人選。（圖／NOWnews資料照片）
▲外界關注民進黨總統參選人賴清德的副手人選。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳佩君／台北報導

2024總統大選距今不到半年，外界關注民進黨總統參選人賴清德的副手人選，民進黨高層今（24）日表示，在人才尋覓上，會考量與賴清德的互補性，至於是否有黨籍及各種條件上則是「不受限」；而在推出時間點上，不一定會比國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲晚。

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賴清德副手人選上，駐美代表蕭美琴和文總副會長鄭麗君頻被點名，不過，鄭麗君日前數度表明「無選舉規劃」。對此，民進黨高層表示，目前包含蕭美琴、鄭麗君、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃等人都被點名，但現在還不到篩選人選時間點。

黨內高層指出，推出人選要考量幾項因素，包含必須尋求合適人選，會考量適不適合以及與賴清德整體的「互補性」，至於副手是否有黨籍則沒有限制；他提到，在副手考量上，並非只有選舉，而是要考慮賴當選後，如何輔佐、使國政更為順暢。

黨內高層提到，在客觀條件上，若副手人選有職務問題，也要考量是否有所調動，在推出時間點上，不一定會比侯友宜、柯文哲晚。

另外，在不分區立委提名時程上，該高層表示，9月將組成提名小組委員會，按照規定，將由主席賴清德擔任召集人，委員人數約在7至9人之間「不限黨籍」，且要有資歷、社會聲望大，不分區立委名單最晚在10月下旬敲定。

至於民進黨以「國會過半」為目標，黨內高層表示，現階段鼓勵大家衝刺，並以席次最大化作為考量，未來也會分重點區域，民進黨雖然在提名作業過程中有些紛擾，但相較於其他政黨還是最快完成，國民黨、民眾黨區域立委看起來有些「難產」。

在賴清德民調上升情況下，是否會帶動區域立委選情？該人士斷言一定會，他分析，在總統大選三腳督情況下，對區域立委選情不容樂觀，不過民眾黨區域立委提名現在看似雷聲大雨點小，期待賴清德選情往前衝，未來帶動區域立委、政黨票選情。

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