樂天女神李多慧「粉色套裝」變甜美主播！專業表現被讚：來搶飯碗
南韓啦啦隊女神李多慧加入樂天桃猿後，在台灣掀起一股「李多慧旋風」，她堅強的舞蹈實力吸引眾多粉絲喜愛，李多慧昨（23）日受邀到壹電視《娛樂壹級棒》挑戰擔任一日主播，一抵達電視台就吸引眾多粉絲圍觀拍照，猶如小型粉絲見面會，更有粉絲用韓文念手寫信要送給她，讓她直呼「好感動！」隨後李多慧換上一身粉色主播套裝挑戰播報新聞，沒想到台風非常穩重、過程完全不卡詞，讓主播沈泳吟驚呼：「這不是來體驗的，是來搶飯碗的吧！」
記者郭佩蓉/綜合報導
這次《娛樂壹級棒》特別邀請到李多慧擔任一日主播，開場時先是穿著啦啦隊服熱舞活力應援，李多慧笑說自己對跳舞比較不緊張，要先用舞蹈「緩和氣氛」，而沈泳吟也特別準備韓文主播稿要給李多慧挑戰，經過細心的一對一教學，李多慧自信滿滿、完全不用彩排就輕鬆完成所有播報，穩健台風讓眾人驚豔直呼：「明天可以直接上主播台了！」讓人不敢相信這是李多慧的首次播報挑戰，挑戰成功後李多慧也用中文回應大家：「明天來上班！」反應相當可愛。
結束《娛樂壹級棒》錄影後，大家對李多慧的表現相當讚賞，甚至讓沈泳吟說想要把李多慧的表現列為教材，讓李多慧心情相當愉悅，工作結束後沈泳吟透露，李多慧有私下傳訊息約好要「下次再見」，讓粉絲更加期待李多慧能再次挑戰一日主播，更多精彩內容，請鎖定壹電視《娛樂壹級棒》單元「一日主播」，周六晚上10點首播，周日下午4點重播。