瓦格納首腦普里格津墜機亡　美媒：像極林彪事件

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據美國之音今天報導，這一消息在許多研究中國的專家與中國網友看來，像是墜機於蒙古的前中國二號領導人、曾是毛澤東親密戰友的林彪。
林彪在文化大革命期間是毛的親密戰友，但隨後又遭到毛的猜忌，並與毛的妻子江青發生矛盾。1971年9月13日，林彪坐上飛機欲逃離中國，但途中墜機於蒙古。中共指責林彪陰謀篡黨奪權。
報導指出，對於研究中國的觀察人士而言，普里格津的死亡與他的死亡方式與林彪相似。兩人曾是頗具影響力的軍事首領，又曾是各自國家最高領導人的親信，林彪也被指控企圖發動政變，最終兩人都死於墜機。
中國觀察人士程致宇（Patrick Chovanec）在社交媒體平台X（前身為推特）形容為「林彪的影子」。
前中國記者安替在X上表示，「全世界陰謀家都得學習下中共黨史，廚子（指普里格津）如果學了林彪這段歷史，也許就一直在非洲，不回國參與烏克蘭的破事了。慘，當然也該。」
中國網友也將普里格津的事件與林彪做了類比，有中國網友說，「嚇人，俄羅斯的彪子」。
綜合路透社和法新社報導，俄羅斯當局表示，一架私人飛機在莫斯科以北地區墜毀，機上無人生還，普里格津就在乘客名單上。普里格津的死訊傳出，全球矚目。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1120824
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