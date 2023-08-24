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解決國內低薪高房價 徐紀高：彷效英美先租後買政策

▲旅美工程博士徐紀高，針對居住正義接受訪問時，建議仿傚英美先租後買政策解決國內高房價問題。（圖／品觀點提供）
▲旅美工程博士徐紀高，針對居住正義接受訪問時，建議仿傚英美先租後買政策解決國內高房價問題。（圖／品觀點提供）

記者金武鳯/綜合報導

台灣目前低薪高房價，加上投機客炒房所引發的居住正義議題，預料將會是明年總統大選熱門議題。網路媒體節目主持人黃世聰，日前就此訪問旅美工程博士徐紀高，徐建議除了目前實施的合宜宅和社會住宅政策，政府可以思考英美的先租後買政策，讓年輕人在付租金的同時，也能在未來擁有自己的不動產。

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台大農工系畢業，赴美攻讀結構力學工程博士的徐紀高，在美國創業成功，旗下擁有橋梁營造公司和房地產公司，在美奮鬥半世紀的徐紀高日前返國，對於國內的高房價問題，表示房地產作為投資工具很正常，在全世界都一樣，並不是罪惡。但房地產對每個國家都是重大經濟問題，以台灣的情況，必須釜底抽薪解決目前低薪高房價問題，否則年輕人一輩子都追不上房價。徐紀高所謂的釜底抽薪，就是仿效國外的先租後買政策(Rent to Buy)，讓年輕人在繳納15年或20年租金後，就能擁有自己的房子。

徐紀高指出，以美國為例，民間早有先租後售(Rent to Own)的租賃合約，讓租客可以在付租金的時候，多付高於市場行情租金的2-7%作為頭期款的準備，或是成為買或不買選擇權的權利金，等待租期結束時可以轉為出售給租戶。

目前在英國英格蘭地區已實施先租後買的政策(Rent to Buy)，但排除倫敦市的適用。徐紀高認為可先排除雙北地區，在非六都的縣市率先適用此政策，思考以先租後售的青年住宅，有別於目前的只租不售的社會住宅政策。

除了居住正義，因缺電問題引發是否重啟核四，包含新北市長侯友宜已正面表態，徐紀高赴美在取得結構力學博士學位後，曾在美國兩家核電廠工作過，因此黃世聰也問到關於核電問題，徐紀高認為重啟核四非常重要！台灣就是缺電，不管民生用電或工業用電都不夠，沒有核能發電，接下來一定會缺電。

徐紀高強調，核四一定要重啟，只是，重啟核四不是說做就能馬上做。重啟前，一定要再次檢驗，一切安全係數都要用最高標準去檢驗。如果缺電問題不解決，台積電要擴廠或者民眾一般生活，都會受到嚴格考驗。

徐紀高也舉自己年輕時曾經在核電廠工作的經驗表示，歷史上看來曾經發生核電外洩只有三次，其中兩次是人為問題，而福島海嘯造成的核輻射問題，也讓外界重新思考核電廠的設置地點和安全係數問題，他認為基本上做好科學驗證計算，核能發電是乾淨的。

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