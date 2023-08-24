解決國內低薪高房價 徐紀高：彷效英美先租後買政策

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徐紀高指出，以美國為例，民間早有先租後售(Rent to Own)的租賃合約，讓租客可以在付租金的時候，多付高於市場行情租金的2-7%作為頭期款的準備，或是成為買或不買選擇權的權利金，等待租期結束時可以轉為出售給租戶。
目前在英國英格蘭地區已實施先租後買的政策(Rent to Buy)，但排除倫敦市的適用。徐紀高認為可先排除雙北地區，在非六都的縣市率先適用此政策，思考以先租後售的青年住宅，有別於目前的只租不售的社會住宅政策。
除了居住正義，因缺電問題引發是否重啟核四，包含新北市長侯友宜已正面表態，徐紀高赴美在取得結構力學博士學位後，曾在美國兩家核電廠工作過，因此黃世聰也問到關於核電問題，徐紀高認為重啟核四非常重要！台灣就是缺電，不管民生用電或工業用電都不夠，沒有核能發電，接下來一定會缺電。
徐紀高強調，核四一定要重啟，只是，重啟核四不是說做就能馬上做。重啟前，一定要再次檢驗，一切安全係數都要用最高標準去檢驗。如果缺電問題不解決，台積電要擴廠或者民眾一般生活，都會受到嚴格考驗。
徐紀高也舉自己年輕時曾經在核電廠工作的經驗表示，歷史上看來曾經發生核電外洩只有三次，其中兩次是人為問題，而福島海嘯造成的核輻射問題，也讓外界重新思考核電廠的設置地點和安全係數問題，他認為基本上做好科學驗證計算，核能發電是乾淨的。