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父子檔醫師暖心傳承！黃建榮、黃珽琦延續對新生命期待與感動

▲在台灣生殖醫學領域深耕並擁有國際聲譽的醫師黃建榮，30年來助生數萬名試管嬰兒，幫助不孕夫妻圓滿成家的美麗願望。為傳承延續生命的使命，其子「黃珽琦」也加入治療不孕症領域。（圖／品牌提供）
▲在台灣生殖醫學領域深耕並擁有國際聲譽的醫師黃建榮，30年來助生數萬名試管嬰兒，幫助不孕夫妻圓滿成家的美麗願望。為傳承延續生命的使命，其子「黃珽琦」也加入治療不孕症領域。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

在有限的生命中，延續無限的愛。在台灣生殖醫學領域深耕並擁有國際聲譽的醫師黃建榮，30年來助生數萬名試管嬰兒，幫助不孕夫妻圓滿成家的美麗願望。為傳承延續生命的使命，其子黃珽琦也加入治療不孕症領域，在離開台大醫院回到診所後，發揚父親畢生在專業領域上之創新，簡化試管嬰兒治療以減少病人疼痛的理念，替診所引進治療新技術，為「多囊性卵巢症候群」患者提出更輕鬆的不孕症治療方式。

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黃建榮、黃珽琦兩名醫師在國際知名期刊Scientific Reports聯名發表醫療論文，為多囊性卵巢的不孕症患者提出更友善排卵刺激的療程。他們指出，2015至2018年間針對333名多囊性卵巢不孕患者施作「Elonva長效排卵針-打一針可抵七天」加「PPOS口服黃體素」的排卵刺激療程，除了減少療程的回診次數，更可以大大降低注射針劑的痛楚。根據臨床實證的結果，此療程可取出的卵子數多，一次取卵並冷凍多量胚胎，不僅在植入著床率、臨床妊娠率及活產率，都不亞於傳統拮抗劑療程，每次療程平均可少打10至12次針劑，冷凍胚胎還可留下未來生第二胎、第三胎的機會。
 

▲多囊性卵巢患者順利在今年初產下一對可愛的龍鳳胎。（圖／品牌提供）
▲多囊性卵巢患者順利在今年初產下一對可愛的龍鳳胎。（圖／品牌提供）
北台灣第一對治療不孕症醫師父子檔攜手傳承，造福更多求子家庭，兩年前開始從新竹通勤北上施做試管療程的吳志蕓就分享：「原來暖男性格是會遺傳的！」有兩位黃醫師的支持是我最大的動力，也覺得非常幸福。在學生時期就被診斷出多囊體質的她，34歲結婚後就開始積極備孕，無奈一次次的療程未果，她和丈夫都身心俱疲，加上疫情爆發，讓她在大醫院的求子之路更加艱辛。

一句「我一定會想辦法讓你成功的！」來自「小黃醫師」－黃珽琦的信心喊話，也積極安排吳志蕓轉診至父親診所做後續規劃。回想當時每星期獨自搭車北上，在車廂上戴緊口罩防疫，難免對未來感到煎熬害怕。但在黃建榮醫護團隊專業又溫暖的陪伴下，吳志蕓感覺自己一路上都被照顧得好好的，也順利在今年初產下一對可愛的龍鳳胎。

為了提供更高品質、貼心舒適的醫療環境，醫師黃建榮8年前離開一手創設的「新光醫院生殖中心」，在台北市四通八達的松江南京站附近成立「黃建榮婦產科暨台北試管嬰兒中心」，累積了眾多好評口碑。大部分病患都對於黃建榮診所有著溫暖「家」的印象，不僅讓許多徬徨、無助的不孕夫妻找到家的歸屬感，全體醫護人員也像家人一般給予無限支持，熱忱、專注地付出關心。

黃建榮用心營造像家人一般的醫病關係，這份初衷來自當年服役擔任醫官時，迎來第一個兒子的誕生。那份新生的喜悅感動著他，決定畢生為護佑天下的媽媽與嬰兒生命健康而努力。如今，當年激勵他成為婦產科醫師的兒子「黄珽琦」，在台大生醫醫院擔任數年主治醫師，期間完成了台大生醫生殖中心的創立，造福了許多桃竹苗地區不孕患者後，正式加入Taipei IVF的醫療服務團隊，成為黃建榮婦產科的生力軍，用一脈相傳的暖心診療，延續對新生命的期待與感動。

黃建榮婦產科暨台北試管嬰兒中心(TAIPEI IVF)

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