大谷翔平「受傷早有警訊」！球迷不滿怒轟天使：乾脆整隊賣一賣
美國職業棒球大聯盟（MLB）「二刀流」好手大谷翔平，今（24）日擔任先發投手僅投1.1局就退場，賽後經檢查，洛杉磯天使球團指出，大谷翔平右側手肘內側副韌帶（UCL）出現撕裂傷，本季無法再以投手身分出賽，但打擊還有機會。此消息引起各國球迷不滿，質疑天使隊是否過度使用大谷翔平，甚至列出近一個月大谷翔平傳出身體不適的消息，怒轟天使乾脆「整隊賣一賣！」
記者張志浩/綜合報導
大谷翔平今（24）日在投手丘因手肘不適退場，由於今日天使與紅人進行雙重賽，大谷翔平首戰已經以打者身份上場，第二戰又以先發投手兼第二棒披掛上陣，退場時已有許多球迷擔憂大谷翔平是否過勞，想不到賽後傳出手肘副韌帶（UCL）撕裂傷，一瞬間天使隊社群被灌爆，PTT上也引起球迷怒火。
事實上，大谷翔平在近一個多月就多次傳出身體不適的消息，包括8月5日，前一戰右手指抽筋提前退場，但該戰仍正常先發，8月10日也沒有跳過先發投手輪值；7月30日，同樣也是在連續2戰因抽筋提前被換下場的情況下，先發上場；7月28日則是跑壘後扶腰，最後因腰部抽筋被換下場，7月初更曾投到指甲裂開、起水泡。
多次的身體不適和抽筋現象，天使隊教練卻幾乎沒有讓他跳過任何一次先發輪值，除了台灣網友在PTT狂轟：「明眼人都知道該休息」、「留不住也要壓榨他最後一滴價值嗎」、「教練不要總是回大谷說不想休息」，許多美國日本的球迷也忍不住到天使社群留言「我是日本人，拜託讓大谷休息好嗎」、「傷兵多也不是這樣操，乾脆整隊賣一賣」、「經典賽一直到大聯盟，大谷真的有好好休息嗎」。