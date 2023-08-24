MLB／大谷翔平第一場就手肘韌帶撕裂傷！天使總管：他自己想上場
美國職業棒球大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（24）日在雙重賽對上紅人，第一場打完，天使以4:9落敗，第二場又以3:7輸球，單日2連敗，不過賽後大谷傳出右手肘尺副韌帶撕裂，本季不會再度登板投球，對天使球迷來說，是雪上加霜的慘事，對此，天使總管Perry Minasian表示：「他是個心智堅強的人，對我們跟球迷來說，都是很難過的一天。」
記者吳政紘/綜合報導
天使總管Perry Minasian說，第一場就告知大谷受傷訊息，但他卻是自己想上場，大谷翔平在今年即將進入自由市場的時刻出現重大傷情，勢必會對他的身價造成影響，大谷之前預估起碼有5億美元以上身價，但現在可能會影響「薪」情。
大谷今天首場比賽僅投1.1局就退場，共用26球，沒有被敲出安打，最快還可以飆出160公里火球，保險起見，天使先讓他休息。
沒想到第一場賽後，大谷卻缺席例行的賽後訪問，天使總管Minasian知道大谷受傷，仍詢問他是否可以上場，結果大谷說「可以」，雖然讓人不理解，但大谷一過去他的經驗來看，並沒有「痛」的感覺，還是希望持續上場，敬業精神可嘉。