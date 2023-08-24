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MLB／大谷翔平右肘韌帶撕裂本季不再投球　黃忠義：不一定是壞事

▲二刀流好手大谷翔平本季確定不再上場投球，但球評黃忠義卻認為不一定是壞事。（圖／美聯社／達志影像）
▲二刀流好手大谷翔平本季確定不再上場投球，但球評黃忠義卻認為不一定是壞事。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

美國職業棒球大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平今（24）日僅先發投1.1局就退場，賽後天使球團表示大谷是右手肘韌帶撕裂，本季確定不會再登板投球。不過國內資深球評「東哥」黃忠義卻認為對「二刀流」的大谷來說不一定是壞事，因為在剩餘的球季可以專心在打擊上，非常有機會挑戰單季50轟。

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黃忠義表示：「大谷這次受傷不見得是壞事，因為接下來可以專注在打擊上，不用準備投球相關工作，平時也有更多放鬆的時間」。另外東哥也提到，大谷翔平仍非常有機會獲得今年的美聯MVP。

雖然很有機會獲得美聯MVP，但今年正好是大谷翔平的合約年，球評黃忠義在受訪時提到：「這傷勢對於大谷翔平未來談約可能會有非常大的影響，不只是價碼，合約長度也是」。

至於大谷把傷養好之後能否恢復過往的身手？東哥表示：「主要是要看他的撕裂程度以及美國那邊的復健和配套」，一切都要等傷勢報告出爐後才知道。

黃忠義舉自己為例，以前也有蠻嚴重的半月軟骨膝蓋傷勢，但那時已經接近待退之齡，因此他利用自己復健，努力把身體強度拉回來，「像這樣的韌帶撕裂傷算常見，不會影響太大，通常肩傷會牽扯範圍較廣。」


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