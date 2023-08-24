特企／酒類業者齊聚推動零酒駕！連署人數提前達成25萬人宣誓目標

「不酒駕 我行」宣誓活動記者會，由促進會(TBAF)偕同台北市政府、新北市政府、桃園市政府與各企業、非營利組織等團體，與會人員於台北市政府一同宣誓酒駕零容忍決心；記者會後將由WeMo Scooter與YouBike微笑單車領軍，並邀集記者會與會貴賓、酒類業者員工等近500人帶著宣傳標語共同上街，從市政府沿著松高路步行至香堤廣場，以高度凝聚力號召民眾正視「不酒駕 我行」訴求。遊行活動結束後，協會酒類業者全體員工將展開為期兩週的「不酒駕 我行」宣誓競爭比賽活動，募集更多民眾到TBAF官網簽署「不酒駕 我行」宣言，目標兩週內號召1萬人成為不酒駕宣誓一員。
此次活動由社團法人台灣酒與社會責任促進會主辦，台北市政府、新北市政府、桃園市政府、55688集團、群悅科技股份有限公司、台灣福斯股份有限公司、威摩科技股份有限公司、台灣酒類飲料協會、台灣美國商會、台北市英僑商務協會、法國工商會、歐洲在臺商務協會、中華民國汽車安全協會、中華民國機車研究發展安全促進協會、台灣代客駕車服務推廣協會、台灣安全駕駛監督聯盟皆現身力挺，參與的國內、外酒類業者包含：美商百富門有限公司台灣分公司、台灣嘉士伯貿易股份有限公司、英商希威仕股份有限公司台灣分公司、巴拿馬商帝亞吉歐有限公司台灣分公司、台灣愛丁頓寰盛洋酒股份有限公司、台灣麒麟啤酒股份有限公司、華緯國際股份有限公司、新加坡商酩悅軒尼詩股份有限公司台灣分公司、台灣保樂力加股份有限公司、新加坡商人頭馬君度股份有限公司台灣分公司、台灣三得利股份有限公司、格蘭父子洋酒股份有限公司、臺灣菸酒股份有限公司，共計13家酒類業者，齊聚宣誓傳達「不酒駕 我行」的決心。
臺北市政府交通局局長謝銘鴻首先肯定促進會與酒類業者善盡社會責任。交通政策一直是市長關心重點政策，所以本局以提早規劃、制定未來防制作為首要工作，例如與交通警察大隊針對7、8月暑假年輕人騎機車增加，或清晨時段長輩去運動等加強防範事故發生；並與專家學者研議將過往車道寬導致車速快的「車」本主義，透過車道瘦身來減緩車速，或拓寬人行道確保行人安全降低事故。
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在現今公眾運輸的多元化趨勢下，「不酒駕 我行」已成全民運動，推廣對象從四輪到二輪、電動車到共享單車，無論是汽車、機車與單車等駕駛者，只要行車上路，皆應遵守促進會所推行的「酒駕零容忍」宗旨，凡攝取酒精就絕不駕車或另擇指定駕駛。