天氣預報／蘇拉颱風動態1圖看懂！強度持續增強 對台灣影響出爐
今年第9號颱風「蘇拉」在今（24）日下午2時正式生成，中央氣象局指出，以蘇拉颱風目前的路徑走勢，下週一（8月28日）前對台灣天氣的影響不大，下週二（8月29日）起東半部及恆春半島降雨才會漸增，後續的路徑受到太平洋高壓、低壓帶、熱帶擾動等多種因素影響，不確定性極大，強度則持續往中度颱風等級增強，請民眾持續留意。
記者張志浩/綜合報導
氣象局表示，從今日一直到下週一，蘇拉颱風由於缺乏導引氣流，因此只能依靠自身的力量在低壓帶內晃動，主要在菲律賓呂宋島東方至東北側海面南北徘徊，先往南移動、再往北迴轉，下週一回到原點（今日生成位置），而在往南移動的過程中，蘇拉颱風強度會明顯增強。
氣象局說明，蘇拉颱風目前位於大低壓帶環流內，大低壓帶的環境極度不穩定，容易有其它熱帶擾動發展，而這些熱帶擾動後續都有可能牽動蘇拉颱風的走向，此外，北方的太平洋高壓強度也影響蘇拉颱風北轉的角度與時間點，預報不確定性大，請持續留意最新路徑預報。
針對蘇拉颱風的實際影響，氣象局提醒，下週一之前對台灣天氣影響不大，各地仍以午後雷陣雨為主，中午前後氣溫偏高，下週二起，東半部地區及恆春半島降雨漸增，週六、週日（8月26日至8月27日）東南部及恆春半島沿海有長浪機率，下週二之後台灣附近沿海風浪漸增，雨量有待觀察。