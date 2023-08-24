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特企／Devsisters沙盒城市建設新作《BRIXITY》全球同步正式上線!

▲《BRIXITY》具備獨特的世界觀設定，玩家必須與500年前滅亡的地球新人類「磚人」一起攜手重建城市。（圖／品牌提供）
▲《BRIXITY》具備獨特的世界觀設定，玩家必須與500年前滅亡的地球新人類「磚人」一起攜手重建城市。（圖／品牌提供）

本報訊

營運多款薑餅人IP《CookieRun》遊戲的開發商DEVSISTERS，以全新IP推出手遊新作—《BRIXITY》，是一款任何人都能輕鬆使用積木來自由建造夢想城市的沙盒養成型遊戲，除了享受設計與建築的樂趣，也能照著其他玩家分享的圖稿做出一樣的厲害建築。

遊戲中還具備能與世界各地的玩家互動交流的社群元素：玩家可以參觀其他玩家的城市，如果看到喜歡的建築，還能購買圖稿；也可以利用按讚與追蹤功能與其他玩家進行更多的交流。

《BRIXITY》具備獨特的世界觀設定，玩家必須與500年前滅亡的地球新人類「磚人」一起攜手重建城市，「磚人」是《BRIXITY》世界裡的主要角色，各自有著不同的個性、職業。和「磚人」進行各種互動也是本遊戲的一大樂趣。

在《BRIXITY》裡，沒有繁瑣的任務與緊湊的戰鬥競爭，玩家們可用符合個人步調的方式，享受療癒型的遊玩體驗。為了慶祝新作正式上線，DEVSISTERS也在自家手遊《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》與《薑餅人王國》當中規劃了相對應的上市紀念活動— 在《BRIXITY》裡進行帳號綁定並達成地球復原等階段任務時，即可在《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》獲得多種虛寶、大廳背景和熊熊果凍背景；在《薑餅人王國》則是可以獲得多種虛寶、《BRIXITY》特別主題裝飾與餅乾城堡造型。而在《BRIXITY》達成薑餅人特殊任務時，則可獲得薑餅人主題的2種圖稿與5種限定積木。

《BRIXITY》支援韓、英、日三種語言，可在Google商店和Apple App store下載。

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