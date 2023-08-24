特企／Devsisters沙盒城市建設新作《BRIXITY》全球同步正式上線!

遊戲中還具備能與世界各地的玩家互動交流的社群元素：玩家可以參觀其他玩家的城市，如果看到喜歡的建築，還能購買圖稿；也可以利用按讚與追蹤功能與其他玩家進行更多的交流。
《BRIXITY》具備獨特的世界觀設定，玩家必須與500年前滅亡的地球新人類「磚人」一起攜手重建城市，「磚人」是《BRIXITY》世界裡的主要角色，各自有著不同的個性、職業。和「磚人」進行各種互動也是本遊戲的一大樂趣。
在《BRIXITY》裡，沒有繁瑣的任務與緊湊的戰鬥競爭，玩家們可用符合個人步調的方式，享受療癒型的遊玩體驗。為了慶祝新作正式上線，DEVSISTERS也在自家手遊《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》與《薑餅人王國》當中規劃了相對應的上市紀念活動— 在《BRIXITY》裡進行帳號綁定並達成地球復原等階段任務時，即可在《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》獲得多種虛寶、大廳背景和熊熊果凍背景；在《薑餅人王國》則是可以獲得多種虛寶、《BRIXITY》特別主題裝飾與餅乾城堡造型。而在《BRIXITY》達成薑餅人特殊任務時，則可獲得薑餅人主題的2種圖稿與5種限定積木。
《BRIXITY》支援韓、英、日三種語言，可在Google商店和Apple App store下載。
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