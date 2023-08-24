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巷仔內／賴清德支持度未過半　綠營戒慎恐懼「選情還會變」

近日多分民調顯示，賴清德支持度已突破4成，遙遙領現對手柯文哲、侯友宜。（圖／資料照）
近日多分民調顯示，賴清德支持度已突破4成，遙遙領現對手柯文哲、侯友宜。（圖／資料照）

記者陳佩君／特稿

距離2024總統大選投票日剩不到半年，多家民調顯示，民進黨總統參選人賴清德支持度突破4成天花板，面對賴在「三腳督」獨占鰲頭態勢，綠營不敢掉以輕心，原因在於賴的支持度還未過半，在野陣營現階段雖然陷入紛擾，但未來一旦整合成功，勢必會衝擊綠營選情。

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近日多分民調顯示，賴清德支持度已突破4成，遙遙領現對手柯文哲、侯友宜，不過，據黨內內參民調，賴清德支持度確實有微幅上升，但數字實則「沒有那麼樂觀」，推測不表態、年輕人選票微幅成長；至於柯文哲方面是微幅下降，而侯友宜受鴻海董事長郭台銘因素牽制，民調仍敬陪末座。

民進黨在去年大選挫敗後，氣勢跌落谷底，接任黨主席的賴清德進行黨務革新，使民進黨漸漸重振旗鼓，從民調長期趨勢來看，轉捩點可分為3個時間點，包含3月的南投補選、國民黨517徵召侯友宜以及716凱道集會遊行。

立委蔡培慧在不被看好情況下逆轉勝，先是確立賴清德優勢地位，國民黨徵召侯友宜後，意外未出現慶祝行情，取而代之是「雪崩式下跌」，藍營支持者流向柯文哲，使侯、柯支持度出現交叉，侯淪為「老三」地位；另個轉折點是在7月16日公平正義凱道集會，柯文哲受到厭女、柯粉出征等事件影響，民調微幅下滑，賴清德近日則因出訪友邦巴拉圭、過境美國，展現穩健形象，使支持度微幅上揚。

即使賴清德在民調上佔有優勢，綠營仍不敢掉以輕心，除了政壇變化速度之快，不確定因素也是重點，包含郭台銘是否參選到底，還有待9月中連署登記揭曉，最後藍藍會不會合？或是藍白合不合？會不會有棄保效應等，每項變數都會牽動總統大選。

因此，在賴清德總體支持度未過半情況下，綠營內部仍戒慎恐懼、戰戰兢兢面對選戰，面對在野黨接連質疑的綠能議題，或是館長指控被開槍等事，黨內、競選總部團隊均迅速回擊、防守，稍怕一有不慎，影響選情；在攻擊上，黨也毫不手軟，針對議題，對柯文哲、侯友宜開砲，召開一系列記者會「反守為攻」，如指控藍白淪護貪大聯盟、柯侯私下不為人知見面、柯友友及侯友友大揭密等。

民進黨除了要減少失分機會，還要繼續積極進攻，畢竟在野黨狀況、藍白是否會整合，都不能「操之在我」及預測，只能把自己調整到「最佳狀態」，並用最壞打算，做最好的準備，才能確保在明年大選勝出，贏得最後勝利。

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