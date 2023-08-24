巷仔內／賴清德支持度未過半　綠營戒慎恐懼「選情還會變」

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民進黨在去年大選挫敗後，氣勢跌落谷底，接任黨主席的賴清德進行黨務革新，使民進黨漸漸重振旗鼓，從民調長期趨勢來看，轉捩點可分為3個時間點，包含3月的南投補選、國民黨517徵召侯友宜以及716凱道集會遊行。
立委蔡培慧在不被看好情況下逆轉勝，先是確立賴清德優勢地位，國民黨徵召侯友宜後，意外未出現慶祝行情，取而代之是「雪崩式下跌」，藍營支持者流向柯文哲，使侯、柯支持度出現交叉，侯淪為「老三」地位；另個轉折點是在7月16日公平正義凱道集會，柯文哲受到厭女、柯粉出征等事件影響，民調微幅下滑，賴清德近日則因出訪友邦巴拉圭、過境美國，展現穩健形象，使支持度微幅上揚。
即使賴清德在民調上佔有優勢，綠營仍不敢掉以輕心，除了政壇變化速度之快，不確定因素也是重點，包含郭台銘是否參選到底，還有待9月中連署登記揭曉，最後藍藍會不會合？或是藍白合不合？會不會有棄保效應等，每項變數都會牽動總統大選。
因此，在賴清德總體支持度未過半情況下，綠營內部仍戒慎恐懼、戰戰兢兢面對選戰，面對在野黨接連質疑的綠能議題，或是館長指控被開槍等事，黨內、競選總部團隊均迅速回擊、防守，稍怕一有不慎，影響選情；在攻擊上，黨也毫不手軟，針對議題，對柯文哲、侯友宜開砲，召開一系列記者會「反守為攻」，如指控藍白淪護貪大聯盟、柯侯私下不為人知見面、柯友友及侯友友大揭密等。
民進黨除了要減少失分機會，還要繼續積極進攻，畢竟在野黨狀況、藍白是否會整合，都不能「操之在我」及預測，只能把自己調整到「最佳狀態」，並用最壞打算，做最好的準備，才能確保在明年大選勝出，贏得最後勝利。