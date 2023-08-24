動力火車連喊3次「被選手嚇到」！遭陶晶瑩笑虧：你是來看鬼片嗎
《音樂主理人》最近進入「城市之歌」的挑戰主題，選手們兩兩PK分別為台南、屏東、花蓮、雲林和台北五座城市打造代表歌曲，上週呈現台南、屏東、花蓮樣貌的城市之歌讓眾人驚豔，每一組都讓飛行導師陳珊妮和動力火車傷透腦筋，難以決斷，動力火車顏志琳在面對選手的表現，還連續三次說出「被嚇到」，讓尤秋興直接吐槽：「你已經講了三次！」主持人陶晶瑩更直喊：「你是來看鬼片嗎？」讓全場哄堂大笑。
記者郭佩蓉/綜合報導
「雲林組」是翊庭與JAS兩個女生的對決，擅以輕鬆曲風呈現沉重議題的翊庭，坦言抽到雲林讓她心裡超級慌，因為她是土生土長的台北人，所以她前往雲林三天兩夜，訪問四位雲林人做功課，發現到雲林是布袋戲之鄉，她參考布袋戲的說書和對白，分別放在主歌和副歌，將這首歌取名為〈雲忘歸〉，就是來自霹靂布袋戲中的一個角色，代表遊子的心情。由於鄧麗君出生在雲林，所以她也在副歌中加入這個元素，想用這首歌向鄧麗君致敬。
而年紀輕輕就已身為音樂創作製作人的JAS同為台北人，也不熟悉這城市，她發現雲林是廟宇文化很重的城市，想從廟宇文化帶出它的民俗技藝，打破流行歌的架構，用玩音樂的方式來打造像是藝術品的歌曲，同時也想用這首創作勉勵自己永遠不要停下腳步。
顏志琳被翊庭歌曲其中的旋律「小城故事多」打動，感到印象深刻，現場還清唱這一句，卻遭陶晶瑩充滿懷疑詢問：「是這樣唱的嗎？」顏志琳心虛表示：「應該是吧！」陳珊妮立馬Diss他：「真的嗎？這樣你會有記憶嗎？」顏志琳趕緊找救兵翊庭詢問是不是這樣唱，讓陶晶瑩秒回：「是小城事故多吧！」有趣互動笑翻眾人！沒想到陳珊妮聽完兩人創作之後，卻感到有點失望，翊庭反被指出在音樂上沒有與鄧麗君連結在一起，更直言JAS這首歌讓她覺得有一點尷尬，表現失常的兩人究竟誰會晉級？誰會就此止步？更多精彩內容請鎖定每周五晚間7點於東風衛視播出的《音樂主理人》，每周六晚間10點半在霹靂電視台播出。