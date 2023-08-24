小米終於可以做電動車了！中國政府核發許可證

小米要打造電動車的傳聞已經好一段時間了，而他們官方成立電動車部門並且宣布該計畫已經超過2年的時間，但是直到現在還沒有看到他們發表新車，這一切都是因為小米尚未得到中國政府的批准，現在終於得到了許可，但是距離真的生產還有一大步要走，那就是要通過工信部的最後批准。
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在中國，汽車行業被國家發展和改革委員會監管，因此小米想要進入電動車產業必須要經過該委員會的批准，而這個批准延誤了12個月終於在近日通過，許多人認為這是因為電動汽車過剩以及需求已經放緩的緣故，讓國家發展和改革委員會延後批准這個項目，而小米電動車是近六年來第四個獲得批准的公司，目前美國新興電動車大廠Lucid也在等候批准，而國家發展和改革委員會在中國相當重要，他們將會淘汰看起來可能失敗的項目，並且給予公司更多發展建議。
現在國家發展和改革委員會核可之後，還要中國工業和信息化部的最終批准，中國工信部將會對新車進行檢查，確保這些車輛都符合安全技術標準，並且在網站上發布相關訊息，只要獲得批准，小米就可以開始生產電動車，預計第一輛車將會是先前我們看到的MS11，而小米表示未來十年內將會投資超過100億美金在電動車項目，並且已經開始打造電動車工廠，該工廠每年將可以生產20萬輛電動汽車，而在2024年可能只會有10萬輛，不過屆時價格將會是最主要的關鍵。