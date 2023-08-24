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好燒錢！3家純網銀上半年虧損65.8億　金管會估這時才會損益兩平

▲好燒錢！金管會公布今（2023）年上半年3家純網銀虧損65.84億元，較去年同期虧損多出8成。（圖／資料照，記者朱永強攝）
▲好燒錢！金管會公布今（2023）年上半年3家純網銀虧損65.84億元，較去年同期虧損多出8成。（圖／資料照，記者朱永強攝）

記者顏真真／台北報導

政府開放3張純網銀行執照，希望能發揮鯰魚效果，不過，3家純網銀行成立後也持續燒錢，根據金管會統計，截至今（2023）年6月底，3家純網銀累積虧損65.84億元，較去年同期虧損再增8成，而且3家純網銀虧損都比去年同期多。金管會表示，3家純網銀開業才1年至2年，還在初期階段，預估要開業5年才可能達損益兩平，金管會也會注意大股東增資情況，是否符合當初成立時出具增資及金融專業大股東持股占4成以上的承諾。

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據金管會統計，截至6月底將來銀行虧損28億元，較去年同期虧損增加62%；連線銀行（LINE Bank）虧損21.93億元，年虧損大增1.8倍；樂天銀行虧損15.91億元，亦較去年上半年虧損增加49%。

不過，金管會銀行局指出，3家純網銀開業開業至今1年至2年，還在初期階段，仍需投入大量營運成本，客戶規模也還在建立中，預期要5年才可能損益兩平，因此，金管會也會注意3家純網銀增資狀況，看是否符合當初設立時出具增資及金融專業大股東持股4成以上的承諾。

依照銀行法第64條規定，銀行累積虧損達資本額1/3就要限期增資。連線銀行去年已先減增後增資，將來銀行昨日已公告預計減資26.43億元，以原股東為優先洽定應募人，辦理26.43億元現增案。

銀行局說，純網銀當初在設立時有股東組成的要求，金融業（含金控、銀行、保險公司、證券商等）持股最低要4成，其中要有單一金控或銀行持股超過25%，純網銀在增資時若原始部分金融業股東不參與增資，也必須符合最低下限，也就是金融業股東持股不得低於40%，將來銀行已表示會以原始股東為優先洽定的應募人，目前也沒有純網銀增資後有低於股東佔比的要求。

至於連線銀行去年已辦過減資25億元，再增資75億元，大股東北富銀增資21.95億元，持股比率也從25％提高到27％，只是股東中信銀、遠傳電信未參與增資，因此連線銀行去年引進新股東富邦媒（momo）。

樂天銀行部分，銀行局表示，由於樂天銀行雖然虧損15.9億元，還未達到虧損標準，即累積虧損還未達資本額1/3，因此暫不用提出增資計畫。

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