若習近平來台灣 賴清德要請他待客套餐「蝦仁飯、全糖珍奶」
民進黨2024總統參選人賴清德曾稱想和中國國家主席習近平共進晚餐，引發各界關切，對此，賴清德今（24）日受訪時表示，提出吃飯是表達善意，如果有那麼一天，習近平又有機會來台灣，「我會提供待客套餐，蝦仁飯再加一杯全糖的珍珠奶茶」。
記者陳佩君／台北報導
賴清德晚間接受電視政論節目《年代向錢看》專訪表示，台灣最美的風景是人，台灣人熱愛和平、與人為善是台灣社會的文化，因此就他立場而言，就是希望與和每一個國家做朋友，包含中國，「我們不希望成為敵人，一旦成為敵人、一旦發生戰爭，除了兩國人民生靈塗炭，也影響全世界，這個絕對不是國際社會所樂意見到的」。
賴清德提到，中國經濟這2、30年來突飛猛進，台灣把資金、人才、技術帶進去，中國對台灣應心存感激，「台灣不求回報，只希望好好當朋友、可以和平，朋友沒有相殺的」。
至於會想和習近平吃什麼飯，賴清德說，他說與習近平吃飯是表達善意，不要說吃飯，要能和他見面、談話，恐怕都需要很多時間，若真的有那一天，習又剛好來到台灣，他希望提供「待客套餐」，就是蝦仁飯，再加一杯全糖的珍珠奶茶。
賴清德進一步說，若要談話的話，他會和習近平說，最重要的是人民福祉，戰爭沒有贏家，和平無價，「我要再強調一次，如果一旦發生戰爭，勢必是給全世界帶來巨大的災難，那災難恐怕也不是中國能夠承受，固然台灣受到直接的衝擊」，他很希望大家能共同維護和平、創造幸福。