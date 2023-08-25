丹瑞颱風生成！蘇拉明增強為中颱 雙颱共舞「發海陸警機率曝」
今年第10號颱風「丹瑞」在關島附近形成，25日2時的中心位置在北緯 17.2 度，東經 151.2 度，以每小時27公里速度，向東北進行，預估路徑對台灣沒有直接影響。而蘇拉颱風預計明天增為中颱，有機會在31日穿越台灣，下週二（29日）至週日（31日）各地天氣變化將受影響。氣象局預報員黃恩鴻指出，蘇拉颱風將在下週三、四對台灣影響最大，不排除發布海上警報，至於陸上警報需進一步觀測暴風圈範圍而定。
記者鍾怡婷/綜合報導
天氣風險公司天氣分析師指出，目前在西北太平洋面上有兩個颱風存在，一個是在昨天下午生成的第9號颱風蘇拉，另一個是在今天清晨發展成颱的第10號颱風丹瑞，在今天生成的丹瑞，目前看來在今天到週末期間，會先由東北轉西北方向朝日本東南方海面移動，並在下週受到太平洋高壓引導再轉往東北方向，後續將減弱消散，丹瑞颱風的生命週期內都離台灣非常遠，不會有直接影響，觀察動態就好。
至於第9號颱風蘇拉，則是在今天受高壓邊緣風向引導將往西南方向緩慢移動，並且會在週末到下週一的期間持續在呂宋島東北方海面打轉、發展，大約於下週二左右開始受太平洋高壓引導往西至西北方向移動，到了下週三至下週四逐漸朝台灣方向前進，目前看來預報的分歧仍是相當大，在下週以後的路徑仍是較為發散，實際會是往巴士海峽通過還是從台灣通過又或是從東北部海面通過，都還不夠明朗，不過短期間內還不會直接朝台灣方向影響，持續關注發展跟移動路徑變化即可。
而氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，根據歐洲、日本路徑預測，「蘇拉」打轉5天後，歐洲及日本模擬轉向西北，31日20時已籠罩台灣（左、中圖)，美國模擬則修改為轉向偏西、經巴士海峽進入南海（右圖）不過由於理論的限制，各國模式第6天之後的模擬，不確定性逐漸擴大，仍會持續調整。
針對蘇拉颱風恐成穿心颱的預測路徑，氣象局預報員黃恩鴻表示不排除這項可能，預估下週三、日對台灣影響最大，不排除發布海上颱風警報，陸上警報還要視未來暴風圈範圍而定，由於滯留颱風的路徑變化大，民眾可持續關注最新颱風發展。