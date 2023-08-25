日排放核廢水憂影響「中秋魚價」　漁業署長：加強秋刀魚檢測

我是廣告 請繼續往下閱讀
宜蘭蘇澳區漁會總幹事陳春生指出，日本排放了，鄰近的國家也用比較輕率的方式來排放的話，恐釀海洋浩劫，建議政府與日方溝通，展開跨國合作，在排放口就近監測，否則一旦發生污染，魚價恐會大崩盤。
基隆區漁會總幹事陳文欽也說，一旦出問題，腐蝕不用一週就會發生，目前正值銷售旺季，漁民擔心買氣受到影響，只要一條魚出狀況，不只價格崩盤，還攸關生計問題。
張致盛表示，政府自日本311福島核災後就開始監測，截至目前4,500多件國產水產品檢驗都沒有問題，並已預先建立我國海域氚含量的背景值，上半年以來，檢驗133件漁獲氚含量都合格。
張致盛說，現在日本開始排放含氚廢水，我方也有加強檢驗量能，今年起近海漁獲檢驗量能已增加至每年3000件，包含銫134、銫137、生物氚等核種；有鑑於國人食用大多是沿近海魚種，北太平洋主要是秋刀魚，漁業署也會加強秋刀魚的檢測，從過去檢測50件以下，提高至80件以上；遠洋漁業方面也從9月起至北太平洋漁區採集魚體、海水檢測，一定會在漁獲上市前先確保安全無虞，讓消費者能安心購買。
對於漁會建議到排放口取樣最為準確，張致盛回應，該處屬於日本經濟水域不能隨意進入，需要與日方磋商，且不止我國，鄰近國家也都非常關心，紛紛要求日方提供相關科學數據，此事勢必會受到各國嚴格檢視，相信日本政府會提供資料，並重申當初日本政府宣布排放時，漁業署表達過不同意的立場。
張致盛說，截至目前國產水產品都沒有問題，未來若真的發生影響，政府已做好前置作業，包括建立好環境背景值，可提出完整證據、數據，來證明是否有因果關係，進而保障漁民、民眾權益；至於排放衝擊，還需要更多數據佐證，目前仍無法估計，將與原能會討論，如何調整檢測流程，是否逐船、逐批檢測，還要看檢測量能與實際監控報告來評估。
他強調會從三大源頭管理，包括撈捕時的海域、到港上市前的漁港，以及上市後的抽檢，相信只要源頭沒問題，後端就不會有問題。
更多「福島核廢水排放」相關新聞。