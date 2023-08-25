詐媽欠錢遭綁需籌30萬元營救 越南移工男自導自演遭警逮
28歲越南籍團姓男子日前與4名同鄉移工以欠債為由，自導自演拍攝影片上演假綁架案，並傳給正在越南與陳姓未婚夫辦理結婚手續的母親，陳男直接請託其妹向警方報警，新北警方於獲報20小時就迅速偵破，逮捕5嫌到案，偵訊後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
記者吳嘉億／新北報導
警方表示，團姓男子是與同夥錄下一段遭圍毆影像，並以手機通訊軟體傳給人在越南的母親，表示要給30萬元才能獲得釋放。由於母親正與58歲的陳姓未婚夫正在辦理結婚事宜，男子緊急請託正在南投旅遊的胞妹向警方報案，南投警方在本月20日夜間受接獲單一窗口受理妨害自由案件報案，並通報團姓男子新北市中和區租屋處的新北市警局，警方隨即調閱團男租屋處臨視器畫面，發現團男20日晚上7時多從租屋處路口搭乘計程車至新莊下車。
警方指出，專案小組隨即前往其他越南移工住處附近埋伏，見時機成熟破門入內救出團男，現場並查獲杜男（29歲）、高男（32歲）、朗男（26歲）等4人，初步盤查原來竟是團姓男子自導自演的詐欺犯，意圖綁架真諱詐騙即將成為繼父的陳男，隨即將團男及現場4人帶回偵辦，另人在工廠工作的同夥黃男（35歲）也通知到案說明，偵訊後依詐欺罪嫌移請新北地方檢察署偵辦。