北京直擊／蕭亞軒平底鞋擋不住天后氣場！蓄勢待發回歸樂壇
天后蕭亞軒Elva於昨（24）日正式宣告「Elva is back」，於北京油畫院舉行記者會，宣布加盟華納音樂，一身黑色華服，搭配平底鞋依然充滿天后氣勢。該記者會媒體需憑著邀請函入場，主辦單位對於媒體資格非常嚴格，北京油畫館內除台灣媒體外，還有當地媒體，人數總共大約50人，可見其慎重程度。
記者吳雨婕/北京報導
蕭亞軒昨天的加盟記者會，每一位記者都須出示主辦單位發出的邀請函才可進場，油畫院內的椅子上，都貼上姓名，每一個座位上還放上一朵嬌豔的玫瑰花，上頭還有許多蕭亞軒歌曲的歌詞，《NOWnews今日新聞》記者拿到的歌詞，是蕭亞軒歌曲〈我要的世界〉歌詞卡片，上頭寫著：「有時我會失去力量，再艱難的旅程（旅途），也要驕傲地走過。」在記者會正式開始前，現場不斷循環播放蕭亞軒的歌曲，抒情歌、快歌都有。
至於主辦單位在先前發給媒體的邀請函，其實有兩個版本，一是動態版，另一個則是靜態版，進入北京油畫院前，現場有工作人員在門口審核，媒體必須要秀出靜態版邀請函，並核對邀請函上的名字是否與當初提審的名字相符，之後媒體需經過簡單的掃描，才能正式入場，入場後必須在身上貼著貼紙，以供現場工作人員判斷身分。
蕭亞軒對台灣媒體重視，因此特請台灣媒體來訪參與記者會，北京油畫院內《NOWnews今日新聞》記者觀察估計，包含當地媒體僅有50人左右，能夠親眼目睹、見證蕭亞軒的重要時刻，星馬媒體則是透過視訊的方式參與其中，提問也一樣是使用視訊的方式，蕭亞軒在接受媒體訪問時有問有答，對於感情問題也都一一交代，非常大方，身體雖然尚未完全康復，但可以看出心態調整得很好。
此外，蕭亞軒在記者會上還提到，外界期待的巡演將於明年起跑，新專輯也正在著手準備中，看得出來天后對於回歸樂壇已經蓄勢待發。且由於蕭亞軒腿部尚未完全復原，她昨天穿著平底鞋，搭配一襲黑色禮服，卻完全沒有遮掩天后氣場，在一顰一笑間，仍舊輕易收服許多粉絲。