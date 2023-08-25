藤井風爬台灣垃圾車撿回收、市場削竹筍！4分鐘打工MV幕後大公開
日本歌手藤井風7月首度來台開唱，沒想到上週六再度悄悄來台拍MV，新歌《Workin' Hard》今（25）日正式上線，MV中藤井風爬上垃圾車撿回收、在市場削竹筍、便利商店打工擺零食，甚至還到茶園採茶葉、廢棄車廠邊掃地邊吃八寶粥等台味十足的畫面，掀起歌迷熱烈討論。
記者陳雅蘭/綜合報導
藤井風新歌《Workin' Hard》MV全部在台拍攝，MV中出現汽車廢棄廠、便利商店、晴光市場、茶園、華江整建住宅等地，藤井風扮起清潔員站上垃圾車，跟清潔隊一起收垃圾、撿回收；還跟車廠作業員在廢棄車廠吃八寶粥、和茶園阿嬤邊採茶邊跳舞；他也到市場雜貨店削竹筍，更把蔬菜秤斤、於華江住宅曬棉被等畫面拍進MV，相當細節的舉動讓台灣歌迷又驚又喜。
有歌迷看到藤井風出現在晴光市場後，今早就「踩點」跑去晴光雜貨店買竹筍，歌迷也詢問老闆當時的拍攝細節，確定是上週六造訪拍攝，老闆娘也表示工作團隊有事先詢問適合的拍攝時間，並跟周邊店家打招呼，十分有禮貌。
藤井風的MV讓台灣歌迷欣喜若狂，他跟粉絲表示：「這是給予在生活與工作中盡力生活的人們的一首關於愛和尊重的讚歌，這也是一種積極的自我肯定。同時也表達了與他人團隊合作的重要性，如同這是《FIBA 2023世界盃籃球賽》的電視轉播主題曲，你不能一個人打籃球比賽，所以讓我們一起努力，盡力而為，與互相尊重。我透過這首歌傳遞了很多愛和能量。如果你能感覺到的話，我會很高興。」