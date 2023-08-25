光陽GP125甜甜價太香 三陽急眼推迪爵125應戰？網：末代銷庫存
台灣機車銷售市場競爭激烈，先前光陽打出GP125甜甜價，新車只要不到4萬的價格就能入手，引發車圈與消費者熱烈討論，更是短短時間內湧入超大量訂單，讓工廠緊急加開產能，全力拚「交貨」，這樣大動作買氣激增，也讓對手三陽不得不推出迪爵125最高補助23800元應戰，沒想到優惠一出便引來網友熱議，其中便有人認為「該不會是在銷庫存吧」。
生活中心/綜合報導
綜觀這次三陽祭出促銷活動，迪爵125推出破天荒補助優惠，在購車金跟政府汰舊補助等補助下，最高可以省下23800元，不過相比光陽直接秀出下殺的破盤入手價，三陽是打出折扣的金額，原價72000的迪爵125，換算下來購新車還是要48200元起。這波活動一出，不少網友都深感吸睛，紛紛留言「感謝光陽」、「消費者得利」；但也有眼尖網友喊話，「大方一點！全新迪爵也要同步吧」、「沒有新菜上桌嗎？」、「希望不限車種 全部都優惠」。
過去都說民俗月，是車輛交易銷售淡季，但隨著業者大打價格戰，以及時代觀念的改變，今年暑假成為機車市場戰線延長的重點促銷，YAMAHA JOG125也祭出加碼購車金1萬以及汰舊補助等優惠，推出最低49700起。
不過這都不敵光陽祭出的8月購買GP125保證39800交車(不含牌險)，超殺價格持續吸引大批消費者搶購，對此，業者強調不用擔心會有購車恐慌，活動將一直延續到這個月底，用加倍產能來交車給民眾，讓消費者能夠儘早新車上路。
儘管面臨民俗月的迷信，但更多的是想要把握各家限定優惠，替自己省省荷包的消費者，也因此有不少民眾都紛紛喊話光陽，希望能夠繼續送幸福、推優惠，讓消費者入手高CP值的機車之餘，還可以用省下來的錢，在疫後時代好好規劃旅遊基金！