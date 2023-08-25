《戀人》南宮珉被安恩真嗆花心！公主抱挽回信任 路人吃瓜心狂震
韓星南宮珉搭檔《機智醫生生活》安恩真主演浪漫古裝劇《戀人》，南宮珉飾演朝鮮時代對婚姻與戀愛不抱期望的神祕男「李張灦」，戰亂中拯救安恩真飾演的戀愛腦女子「柳吉彩」，兩人隨著劇情發展，逐漸擦出愛火。上週播出中，對吉彩一見鍾情的李張灦，即時拯救被追殺的女方，吉彩便脫口喊他「相公」；當下南宮珉演出即使身受重傷卻開心笑出來的表情，瞬間收服女性觀眾，劇迷紛紛表示：「我的心都在震動！」
記者陳雅蘭/綜合報導
《戀人》最新集數中，李張灦將一個個逃難的女眷公主抱過河，輪到吉彩時，他卻被女方質疑跟異性大搞曖昧，李張灦回：「我是因為誰才把那些女人都扛過去...我對妳的心意不一樣！」說完立即把吉彩拉入懷中抱過河，兩人近距離感受彼此鼻息，吉彩甚至幫李張灦擦掉汗水，曖昧氛圍滿滿。
《戀人》不但是南宮珉睽違10年再演出的古裝劇，也是他婚後首次主演的浪漫愛情劇，韓媒分析《戀人》在開播時被低估、至今收視卻狂飆的原因，除了南宮珉在韓被稱為「信、看、演」，意指「因演技或選擇劇本的眼光讓人值得相信，進而必追看的演員」，劇中李張灦挺身護愛，讓網友預期《戀人》將成為南宮珉「人生代表作」之一。《戀人》每週六、日在Hami Video獨家播出。