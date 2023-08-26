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台南嘉義蝦仁飯之戰！賴清德想請習近平吃　米其林必比登卻推這家

▲副總統賴清德表示，若習近平來台灣，他會像招待他吃蝦仁飯與全糖珍奶。而蝦仁飯不僅是台南知名小吃，立委蔡易餘也曾推薦過嘉義的蝦仁飯。（圖／取自蔡易餘臉書）
▲副總統賴清德表示，若習近平來台灣，他會像招待他吃蝦仁飯與全糖珍奶。而蝦仁飯不僅是台南知名小吃，立委蔡易餘也曾推薦過嘉義的蝦仁飯。（圖／取自蔡易餘臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

副總統賴清德日前在電視節目中說，若中國國家主席習近平來台灣，他會像招待好朋友一樣，提供「蝦仁飯＋全糖珍奶」套餐，讓全台注意到蝦仁飯這道台南在地知名小吃，不僅如此，網友們也挖出了立委蔡易餘曾經於臉書推薦嘉義的蝦仁飯，讓他被加入與賴清德的台南、嘉義「蝦仁飯之戰」。

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說起蝦仁飯，大部分人第一連結即是台南小吃，而賴清德也表示，台南的蝦仁飯是用火燒蝦，非常好吃，但比較少人提到。其實蝦仁飯通常尺寸不大，與肉燥飯差不多大小，通常每碗裡有著5~6尾的火燒蝦，吃起來除了蝦的鮮味，還通常有蠔油醬香、蒜香等，質地偏濕潤，口感類似義大利燉飯。

▲台南的矮仔城蝦仁飯，其第一代老闆葉成，據說就是蝦仁飯的發明者。（圖／翻攝矮仔城蝦仁飯臉書）
▲台南的矮仔城蝦仁飯，其第一代老闆葉成，據說就是蝦仁飯的發明者。（圖／翻攝矮仔城蝦仁飯臉書）
台南知名店家包含據說是蝦仁飯發明者的矮仔城蝦仁飯，還有集品蝦仁飯、和緯蝦仁飯、好地方蝦仁飯等。而蔡易餘推薦的，則是嘉義太保市的海口人蝦仁飯。

即便賴清德與蔡易餘都各自挺台南與嘉義的蝦仁飯，但是有趣的是，堪稱美食聖經的《 米其林指南》似乎並不這麼看，細查米其林必比登名單當中的蝦仁飯，不在台南也不在嘉義，反而是台中的鮮魚鱻蝦仁飯。

▲細查《 米其林指南》必比登推介名單當中，蝦仁飯推薦店家不在台南也非嘉義，竟然是位在台中的「鮮魚鱻蝦仁飯」。（圖／取自鮮魚鱻蝦仁飯臉書）
▲細查《 米其林指南》必比登推介名單當中，蝦仁飯推薦店家不在台南也非嘉義，竟然是位在台中的「鮮魚鱻蝦仁飯」。（圖／取自鮮魚鱻蝦仁飯臉書）
官方看法是「開店逾三十年，提供府城風味小吃，尤以蝦仁飯與虱目魚知名。以「鮮魚鱻」命名，自然講究魚料新鮮，虱目魚每天從南部進貨，無論是肉嫩無刺的魚肚湯、滷魚肚、滷魚頭或粥品，均深受老饕歡迎。」

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