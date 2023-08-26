台南嘉義蝦仁飯之戰！賴清德想請習近平吃 米其林必比登卻推這家
副總統賴清德日前在電視節目中說，若中國國家主席習近平來台灣，他會像招待好朋友一樣，提供「蝦仁飯＋全糖珍奶」套餐，讓全台注意到蝦仁飯這道台南在地知名小吃，不僅如此，網友們也挖出了立委蔡易餘曾經於臉書推薦嘉義的蝦仁飯，讓他被加入與賴清德的台南、嘉義「蝦仁飯之戰」。
記者葉盛耀/綜合報導
說起蝦仁飯，大部分人第一連結即是台南小吃，而賴清德也表示，台南的蝦仁飯是用火燒蝦，非常好吃，但比較少人提到。其實蝦仁飯通常尺寸不大，與肉燥飯差不多大小，通常每碗裡有著5~6尾的火燒蝦，吃起來除了蝦的鮮味，還通常有蠔油醬香、蒜香等，質地偏濕潤，口感類似義大利燉飯。
台南知名店家包含據說是蝦仁飯發明者的矮仔城蝦仁飯，還有集品蝦仁飯、和緯蝦仁飯、好地方蝦仁飯等。而蔡易餘推薦的，則是嘉義太保市的海口人蝦仁飯。
即便賴清德與蔡易餘都各自挺台南與嘉義的蝦仁飯，但是有趣的是，堪稱美食聖經的《 米其林指南》似乎並不這麼看，細查米其林必比登名單當中的蝦仁飯，不在台南也不在嘉義，反而是台中的鮮魚鱻蝦仁飯。
官方看法是「開店逾三十年，提供府城風味小吃，尤以蝦仁飯與虱目魚知名。以「鮮魚鱻」命名，自然講究魚料新鮮，虱目魚每天從南部進貨，無論是肉嫩無刺的魚肚湯、滷魚肚、滷魚頭或粥品，均深受老饕歡迎。」