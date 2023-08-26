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王心凌小心過勞！鄭仲茵曾戲拍一半暈厥　孟庭麗昏迷11天腦死走了

▲謝承均（左圖起）、鄭仲茵、孟庭麗都是八點檔演員過勞案例。（圖／衛視中文台、阻糖纖提供、翻攝自孟庭麗臉書）
▲謝承均（左圖起）、鄭仲茵、孟庭麗都是八點檔演員過勞案例。（圖／衛視中文台、阻糖纖提供、翻攝自孟庭麗臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

王心凌昨（25）日發文透露，自己8月的行事曆記著56項工作行程，連開刀都是好不容易擠出時間，讓外界見識到「藝人異於常人」的體能，除了當紅歌手，拍攝八點檔的演員也是用健康換鈔票，賺名符其實的血汗錢，由於「即拍即播」，本土劇演員工時拉長導致過勞已經不是新聞，謝承均最高紀錄7天沒好好睡覺，鄭仲茵拍戲拍到一半昏厥，孟庭麗感染肺炎上工，最終休克身亡，令人不捨。

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謝承均連續7天沒回家睡覺

「八點檔一哥」謝承均戲齡超過20年，2005年轉戰八點檔後，常常一次趕拍多部戲，軋戲、以攝影棚為家成為常態，曾經連續7天沒回家裡的床鋪睡過覺，就算有時間補眠，最多只能休息2、3個小時，長時間下來，疱疹、喉嚨失聲、脂肪肝都找上門，後來為了健康著想，等劇下檔後給自己放1年的長假，四處旅遊，好好修復身心。

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▲謝承均完成一部戲的拍攝和宣傳後，會放長假調整身心狀態。（圖／NOWnews資料照）
鄭仲茵在台視攝影棚暈厥

鄭仲茵耕耘戲劇圈25年，演過《娘家》、《夜市人生》、《天之驕女》等多部本土劇，為八點檔御用女星，今年5月，50歲的她一次軋《美麗人生》、《女兒大人加個賴》兩部戲，突然在台視片場暈倒，現場人仰馬翻，工作人員趕緊用輪椅將她送到台視附近的醫院救治，所幸檢查後並無大礙，各項指數都正常，判斷是過勞，她稍作休息後，當天又進棚拍戲，十分敬業。

▲鄭仲茵（圖／記者陳明中攝）
▲鄭仲茵今年因為軋兩部戲，睡眠時間嚴重不足，連讓女兒請吃母親節大餐都沒時間。（圖／記者陳明中攝）
孟庭麗拍戲過勞猝逝

孟庭麗是演藝圈出名的「拚命三娘」演員，1991年開始演出電視劇，累積70多部作品，最忙碌時一天只睡半小時，2016年1月，她同時軋《嫁妝》、《加油！美玲》，26日，孟庭麗因為染上流感導致肺炎，儘管身體極度不適依舊沒有向劇組告假，照常進棚趕拍《加油！美玲》，不料，拍攝一半忽然陷入昏迷、心跳停止，雖然在導演和救護人員急救下一度恢復生命跡象，仍於11天後被宣判腦死，享壽50歲。

▲孟庭麗2016年拍戲過勞身亡，身後器捐嘉惠8人。（圖／翻攝自孟庭麗臉書）
▲孟庭麗2016年拍戲過勞去世，身後進行器官捐贈，嘉惠至少8人。（圖／翻攝自孟庭麗臉書）

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