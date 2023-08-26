王心凌小心過勞！鄭仲茵曾戲拍一半暈厥　孟庭麗昏迷11天腦死走了

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「八點檔一哥」謝承均戲齡超過20年，2005年轉戰八點檔後，常常一次趕拍多部戲，軋戲、以攝影棚為家成為常態，曾經連續7天沒回家裡的床鋪睡過覺，就算有時間補眠，最多只能休息2、3個小時，長時間下來，疱疹、喉嚨失聲、脂肪肝都找上門，後來為了健康著想，等劇下檔後給自己放1年的長假，四處旅遊，好好修復身心。
鄭仲茵在台視攝影棚暈厥
鄭仲茵耕耘戲劇圈25年，演過《娘家》、《夜市人生》、《天之驕女》等多部本土劇，為八點檔御用女星，今年5月，50歲的她一次軋《美麗人生》、《女兒大人加個賴》兩部戲，突然在台視片場暈倒，現場人仰馬翻，工作人員趕緊用輪椅將她送到台視附近的醫院救治，所幸檢查後並無大礙，各項指數都正常，判斷是過勞，她稍作休息後，當天又進棚拍戲，十分敬業。
孟庭麗拍戲過勞猝逝
孟庭麗是演藝圈出名的「拚命三娘」演員，1991年開始演出電視劇，累積70多部作品，最忙碌時一天只睡半小時，2016年1月，她同時軋《嫁妝》、《加油！美玲》，26日，孟庭麗因為染上流感導致肺炎，儘管身體極度不適依舊沒有向劇組告假，照常進棚趕拍《加油！美玲》，不料，拍攝一半忽然陷入昏迷、心跳停止，雖然在導演和救護人員急救下一度恢復生命跡象，仍於11天後被宣判腦死，享壽50歲。