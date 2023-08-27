街舞／台、美、日、韓舞者齊尬舞　Looperz奪霹靂舞冠軍

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霹靂舞Battle賽更邀請到來自美國的傳奇霹靂舞舞者Poe One擔任評審，同時他也是知名霹靂舞動作「Air chair」的創造者，不只指導過許多知名舞團，更曾與瑪丹娜、小甜甜布蘭妮、克莉絲汀阿奎萊拉等知名藝人合作，影響了全世界許多B-boy、B-girl。
排舞賽事則邀請到三組各具風格的國外舞者擔任評審，第一位為來自韓國的Waacking女神MARID，為新一代實力舞者；第二位為來自日本的Hip-Hop&House雙刀流舞者 Takesaburo，曾為藝人TRF、W-inds、V6等人編舞和伴舞；第三組為國際女子舞團Femme Fatale，由三位來自不同國家的成員Marie、Dassy、Lily組成，曾與瑪丹娜、小賈斯汀等藝人合作，可以說是「女力」的最佳代表。
不只參賽者們賣力展現，評審們的示範演出也同樣精彩，引起全場驚呼連連，而在經過選手們一番激烈的對決之後，終於選出本屆捷運盃排舞賽Adult組以及霹靂舞Battle賽優勝選手，排舞賽Adult組冠軍為Saucy Mochi、亞軍為Iron gyal、季軍為FLEXIBLE；霹靂舞2 on 2 Battle賽冠軍由Looperz奪下，亞軍為soul musician，季軍則是City4 Kirin。
霹靂舞亞軍soul musician認為今天一來到場館就有一種嘻哈50年的感覺，因為嘻哈一開始就是來自街頭、來自車站、來自捷運，今天的比賽有非常不一樣的氣氛：「主辦邀請觀眾來看我們做這件事的時候，就有一股很大的應援的能量，無論我們是否失敗、成功、沒對到音樂，或是動作沒辦法讓人家理解，但都會讓我們感受到我被欣賞。」
冠軍Looperz則感性表示，去年他們就有來報名捷運盃，但卻在海選階段就遭到淘汰，兩人為此苦練一年，說好今年一定要晉級、甚至是拿冠軍：「我們今年比的時候抱著很強的野心，我們今年的目標不會只是晉級，就是要證明我們自己。」