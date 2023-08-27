威廉波特少棒／台灣大谷范宸竣中繼失分痛哭　桃園龜山今晚爭季軍

由美國世界少棒聯盟（Little League Baseball） 所舉辦的第76屆世界少棒錦標賽，又稱為世界少棒大賽（Little League World Series）。今（27）日在美國威廉波特（Williamsport）舉行，代表台灣的桃園市龜山國小少棒隊以0:2慘遭代表加勒比海區的古拉索代表隊完封，確定在國際組第二，無緣爭取自2009年再度打進世界冠軍賽，桃園龜山國小只能爭取第三名，賽後「台灣大谷」范宸竣也難過落淚。 我是廣告 請繼續往下閱讀 中華隊連2年在這項賽事的國際組冠軍戰遇到來自古拉索首府威廉城（Willemstad）的帕包少棒隊（PabaoLL），結果都是落敗收場，去年台北市福林國小少棒隊代表亞太區出征，也是一路3連勝後在國際組冠軍戰以0:1輸給古拉索，最終奪得季軍。此役桃園龜山小將打擊受制於古拉索先發投手Helmir Helmijr，全場僅只有1支安打出現，開路先鋒吳昀熹擊出1支內野安打，且在關鍵時刻出現2次守備失誤，連勝氣勢隨之中斷。▲世界少棒錦標賽，桃園龜山國小不敵古拉索，全隊賽後流淚。（圖／美聯社／達志影像）桃園龜山國小劉祐安前3局狂飆6次三振無失分，4局下，龜山少棒隊推出「台灣大谷」范宸竣接替，結果古拉索連續安打，並盜上三壘。范宸竣穩住陣腳三振下一棒後，Joshua Acosta Fernandez以觸擊強迫取分，劉祐安接球後暴傳，捕手陳鎧笙也發生暴傳失誤，比賽因此定調。龜山少棒隊預定台北時間晚間11時，再度迎戰美國組冠軍戰的敗隊，爭取連續2屆季軍，「台灣大谷」范宸竣可望再度出賽，而台灣曾17度在威廉波特奪冠，2010、2022年都曾拿下季軍，2009年則是桃於龜山國小拿下亞軍。威廉波特少棒／台灣大谷范宸竣敲安！桃園龜山9:1勝古拉索晉級4強威廉波特少棒／這不是觸身球！日本小將誠實告知主審獲稱讚威廉波特少棒／台灣大谷范宸竣發威！桃園龜山16年來首度擊敗日本威廉波特少棒／台灣大谷范宸竣開轟狂飆9K！龜山國小首戰完全比賽