項婕如身心崩潰「打了數不清的點滴」 經紀公司證實：安排調養
24歲項婕如在Netflix喜劇《媽，別鬧了！》飾演林柏宏小三，顛覆形象詮釋「綠茶女」，令人印象深刻，今（27）日她突然坦承陷入身心低潮，凌晨在IG曬全黑圖表示：「打了數不清的點滴與針劑，我無法不去正視自己的健康一天天在崩坍。」經紀公司證實項婕如近期身體負擔較大，已經陪同她治療、安排調養計畫。
記者羅凌筠/台北報導
項婕如透露自己全身布滿蕁麻疹，她因焦慮反覆抓破頭皮，好幾塊長不出頭髮的地方，傷口已經刺痛、灼熱，還是戒不了繼續抓的動作，為了維持工作正常運作，她打了數不清的點滴與針劑，已經許久沒有勇氣照鏡子了。
至於焦慮的原因，項婕如說：「一路扶持的夥伴們一個個接著離開，原本不需要擔憂的事情排山倒海而來。逼自己快速適應一切轉變的同時，有些工作安排卻總是會被遺忘，許多案子無疾而終的理由最後都被推回到自己的價值，接手的人不斷更替，比起皮球更像是一個被推來推去的商品，總是待價而沽。」
為此項婕如苦惱該怎麼分配接下來的固定支出、該怎麼繼續支撐自己與照顧家人，「無法克制自己不去想那些承擔不起的後果。」甚至語帶厭世：「我無法不去正視自己的健康一天天在崩坍，不論是心靈還是肉體，失眠躺在床上焦慮的時刻占據每個夜晚，我真的好累，也許是我不夠堅強，也許真的是我還不夠努力，抱歉。」
對此，經紀公司回應：「小項近期工作多，身體健康和體力的負擔較大，加上在工作上總是求好心切，自我要求高，形成壓力，公司近期有陪同治療目前已經安排調養計畫，幫助她盡快恢復。」