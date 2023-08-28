格鬥／台大學霸小可愛站上擂台超反差 洪正瑜韌帶斷裂仍奪勝
全台最大格鬥賽事WOTD-ETD 10今(27日)在台北體育館點燃戰火，八角擂台上出現「學霸」級選手，來自台大技擊散打社、「FightStation技擊站」蘇家立和洪正瑜初次參賽就擊潰對手，旗開得勝。
記者廖聿偉/台北報導
27歲的蘇家立畢業於台大人類系，下個月即將啟程赴英國工作，生涯從未戰上八角擂台的他，賽前緊張到失眠，連在場上被KO的畫面都浮現過，所幸最後不負重望，帶走勝利。他笑說，「在隊友的鼓勵和慫恿下才決定站上擂台，幸好沒有漏氣。」
自認個性膽小的蘇家立，在朋友的介紹下接觸格鬥，開始練習閃打和柔術等技術，他笑說，「其實很怕被打，練習格鬥不是要打人，是想著如何不被打。」
頂著台大高材生的光環戰上擂台，蘇家立說，「練習格鬥人人平等，無論有多顯赫的背景，站上擂台就靠實力說話。學習格鬥技術的過程中，我也將自己當成一張白紙，努力學習。」
同樣畢業於台灣第一學府台大的洪正瑜，擁有可愛的臉蛋和笑容，站上擂台超反差。她笑說，「還不敢跟媽媽說我在練格鬥，身上常常多出很多瘀青，出門練習或比賽都要偷偷摸摸。」
去年6月因練習意外，導致左膝前十字韌帶斷裂，經過長達一年的復健和訓練，首度站上擂台。她說，「賽前很擔心舊傷，不過上了場就全神貫注，很開心能拿下勝利。」