不畏美國各州限制變裝秀！《魯保羅變裝皇后秀》群星赴台重磅演出

我是廣告 請繼續往下閱讀
儘管如此，不少變裝表演者如獲美國東尼獎提名的藝術家泰勒・馬克（Taylor Mac）、全球最知名的變裝選秀節目《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul’s Drag Race）仍堅持舉辦變裝閱讀活動或甚至將歌舞演出帶到海外，盼能為更多性少數族群或兒童、青少年們建立歸屬感，也讓社會大眾更能接觸擁抱變裝文化。
2020年曾以慶祝台灣是亞洲首個同婚合法化的國家為由，將台灣設為世界巡迴亞洲第一站的《魯保羅變裝皇后秀》因正逢疫情擴散，導致全台不少粉絲扼腕錯過精采表演，今年這些皇后們再度以「征服世界」（ Werq The World ）演出回到台灣，同時以更精彩的劇情規劃與高規格製作帶來世界級歌舞秀表演。
演出不僅以「賽博龐克」為主題勾勒反烏托邦的未來場景，還以超大規模演唱會風格結合音樂、時尚、舞蹈及燈光演出，這次抵台的皇后陣容更是橫跨第6季至第14季，豪華陣容包含第10、11季冠軍Aquaria與Yvie Oddly，闖入決賽的超強皇后Kim Chi、 Lady Camden、Bosco等人，還有粉絲最愛的超人氣選手如Laganja Estranja、Kahanna Montrese、Mistress Isabelle Brooks等皇后們。
「RuPaul’s Drag Race：Werq the World Tour 2023」魯保羅變裝皇后秀台北場次將於9月5日在新莊 Zepp New Taipei 盛大公演，更多訊息詳見主辦單位「有料音樂」臉書專頁。