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不畏美國各州限制變裝秀！《魯保羅變裝皇后秀》群星赴台重磅演出

▲美國各州立法禁止變裝表演之際，全球知名變裝選秀節目《魯保羅變裝皇后秀》將變裝文化與表演帶往世界，其中亞洲第一個通過同婚合法化的國家台灣更曾是亞洲巡迴首站。（圖／有料音樂）
▲美國各州立法禁止變裝表演之際，全球知名變裝選秀節目《魯保羅變裝皇后秀》將變裝文化與表演帶往世界，其中亞洲第一個通過同婚合法化的國家台灣更曾是亞洲巡迴首站。（圖／有料音樂）

國際中心楊智傑／綜合報導

近期美國許多州紛紛立法規定禁止在公開場合演出變裝秀，「變裝皇后表演」儼然成為美國左翼和右翼文化戰爭的最新戰場，儘管前總統川普任命的聯邦地方法官也裁定這類法律鼓勵「歧視性執法」屬於違憲，不少變裝表演者生計仍受打擊；台灣作為亞洲地區第一個同性婚姻合法的國家，對於酷兒展演與多元性別文化也相對更加開放，陸續吸引了如熱門選秀節目《魯保羅變裝皇后秀》等國外知名重磅表演者相繼來台演出。

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美國包含田納西州、亞利桑那州、蒙大拿州、密蘇里州等等分別祭出類似法案，限制變裝表演者在公開場合演出變裝秀，特別是禁止在未成年者面前演出，以及未成年者前往觀看變裝秀，就連部分學校設有的「變裝皇后說故事時間」也在相關計畫下遭到禁止，若學校執意舉辦這類活動恐將失去州政府的補助。

這類爭議通常圍繞著性別、性與身分認同等展開，在今年六月由美國前總統川普任命的聯邦地方法官帕克（Thomas Parker）就認為此類法律—尤其是田納西州通過的全美首例禁止變裝秀法律「過於寬泛」並鼓勵「歧視性執法」實屬違憲；白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）也表示，這些政策的出現代表著有更多LGBTQ族群正面臨更多危險、暴力，以及心理健康問題。

儘管如此，不少變裝表演者如獲美國東尼獎提名的藝術家泰勒・馬克（Taylor Mac）、全球最知名的變裝選秀節目《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul’s Drag Race）仍堅持舉辦變裝閱讀活動或甚至將歌舞演出帶到海外，盼能為更多性少數族群或兒童、青少年們建立歸屬感，也讓社會大眾更能接觸擁抱變裝文化。

2020年曾以慶祝台灣是亞洲首個同婚合法化的國家為由，將台灣設為世界巡迴亞洲第一站的《魯保羅變裝皇后秀》因正逢疫情擴散，導致全台不少粉絲扼腕錯過精采表演，今年這些皇后們再度以「征服世界」（ Werq The World ）演出回到台灣，同時以更精彩的劇情規劃與高規格製作帶來世界級歌舞秀表演。

演出不僅以「賽博龐克」為主題勾勒反烏托邦的未來場景，還以超大規模演唱會風格結合音樂、時尚、舞蹈及燈光演出，這次抵台的皇后陣容更是橫跨第6季至第14季，豪華陣容包含第10、11季冠軍Aquaria與Yvie Oddly，闖入決賽的超強皇后Kim Chi、 Lady Camden、Bosco等人，還有粉絲最愛的超人氣選手如Laganja Estranja、Kahanna Montrese、Mistress Isabelle Brooks等皇后們。

「RuPaul’s Drag Race：Werq the World Tour 2023」魯保羅變裝皇后秀台北場次將於9月5日在新莊 Zepp New Taipei 盛大公演，更多訊息詳見主辦單位「有料音樂」臉書專頁。

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