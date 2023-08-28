通緝犯逃亡21年！背錯友人個資引警懷疑 他拔腿落跑狼狽遭逮
本月25日上午，一名53歲的黃姓男子，駕駛貨車行經新北市板橋區金華街，由於黃男一手叼著香煙、且貨車左右搖晃，引起巡邏員警注意，隨即上前攔查。黃男下車後報出個資，卻與他提供的證件不符，在員警鍥而不捨追查下，發現黃男竟是躲藏了21年的通緝犯，全案訊後解送桃園地方法院歸案。
記者林盈君／綜合報導
據了解，2002年間，黃男因涉及妨害性自主及廢棄物清理法，被桃園地方法院發布通緝。之後黃男隨身帶著友人證件，並熟背其個資做為應付警方查詢，但疑似因太久沒被警方攔查，竟將友人的個資背錯，且提供的證件照片也與本人落差很大，引起員警懷疑，隨即通知支援警力帶返所查明身分。
當下，黃男見形跡敗露，又企圖欺瞞警方，開口假藉要去找送貨的老闆證明自己身分，趁隙拔腿就往市場巷內狂奔，被警方追上後上銬逮捕，黃男才坦承自己遭通緝，結束長達21年的逃亡生活。
※【NOWnews 今日新聞
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