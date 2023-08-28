晏柔中兒子頭9.9公分堅持自然產 「寶寶一度卡住」生到虛脫
女星晏柔中（Crystal）因為參加《全明星運動會》知名度大開，4月她認愛演員楊孟霖，同時宣布懷孕好消息，日前順產兒子「小楊桃」。昨（27）日晏柔中分享生產過程，兒子頭大到9.9公分，她仍堅持要嘗試自然產，結果生到虛脫，「那個痛真的無法形容，腦袋完全無法思考」，所幸最後只花半小時就順利產下兒子。
記者薛羽彤/綜合報導
晏柔中26日產下兒子小楊桃，昨日她發文分享生產過程，「那天經歷了一段魔幻時光」，寶寶的頭比正常週數來的大，懷孕40周頭已長到9.9公分，醫生評估後必須催生。等待過程中，護理師聽到晏柔中寶寶頭9.9公分仍堅持自然產，都用訝異的眼神看著她，但晏柔中表示，「就算要吃全餐也還是想要試試看自然產。」
從等待到開兩指，突然一小時內開到五指，「來不及補無痛就直接被推去產房，那個痛真的無法形容，腦袋完全無法思考」，晏柔中表示當下忘記生產時呼吸要怎麼吸吐，「最痛苦的是要在痛點高峰期出力才是不可能的任務，真的好累。」過程中，寶寶的頭還是卡住沒出來，又因壓到臍帶導致心律不整，讓晏柔中一度想放棄變成剖腹產，所幸最好還是順產，陣痛了4小時，生產半小時，她感謝兒子也和她一起努力，「我們會繼續認識你，期待你用自己的方式好好長大。」