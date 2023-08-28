派出所員警妻子涉詐騙集團幹部　私查個資遭移送法辦

新北市三重警方於去年底查獲詐欺集團車手案件，後續追查竟發現集團幹部竟是板橋海山分局海山所員警的妻子，在警方主動報請地檢署指揮偵辦後，今（28）日由新北市政府警察局海山分局副分局長林文隆出面說明，指出目前查無該警員有參與詐欺集團非法行為；至於有不當查詢個人資料部分，將依涉違反個人資料保護法移請新北地檢署偵辦。
記者吳嘉億／新北報導
警方表示，三重警方去年底追查詐騙集團意外發現李女丈夫是新北市海山分局現職丁姓警員，調查時員警坦知悉妻子和詐騙集團人員有聯繫，但否認知情及涉入；不過經清查發現該名員警有4筆個資查詢異常，雖未發現與詐騙集團有關證據，仍主動移送，交檢方調查釐清。
根據了解，丁姓員警與妻子結婚一年多，接受調查時表示妻子平時做網拍直播，知道她交友複雜，今年初也得知妻子與詐團成員有關聯，但不知道妻子是詐騙集團幹部。
事後警方意外發現，李女丈夫是新北市現職丁姓員警，除繼續追查詐團網絡，也通報該丁任職單位和督察室；據了解，丁男與妻子結婚一年多，接受調查時表示妻子平時做網拍直播，知道她交友複雜，今年初也得知妻子與詐團成員有關聯，但不知道妻子是詐騙集團幹部。
針對本案，林文隆強調，警方秉持警紀警辦及不掩飾態度，依法主動查察警風紀案件，以維護警察風紀。