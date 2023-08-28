金宇彬到粉絲靈堂送最後一程 跟女友申敏兒送花籃、白包悼念
韓國演員金宇彬日前到釜山出席支持他10年的粉絲智媛（音譯）告別式，並在IG發文哀悼表示不捨，文中附上一張從飛機上拍下的窗外風景，以及智媛寫給他的信，金宇彬表示：「真的很感謝妳是我的粉絲，我們一定要再見面喔。」智媛的家人也在留言區向他表達感謝，並透露金宇彬有到靈堂致意，他也經紀公司、女友申敏兒送上花籃、包奠儀，暖舉讓網友感動不已。
記者陳雅蘭、實習記者郭亘芸／綜合報導
金宇彬在IG文章中表示：「開朗、活潑的智媛啊，長時間以來都是妳向我走來，直到最後的道別，我才知道這段路有多麼的遙遠和辛苦。回想起妳不久前笑著對我的噓寒問暖，我的心真的好痛。」雖然內心再多沉痛與不捨，但他認為這並不是永別，並期許智媛可以開心笑著、健健康康過著幸福的每一天。他也向智媛約定好，當他們再次相見時，一定要拍很多照片，聊過去沒能聊到的話題。
金宇彬也提到，自己會想著智媛、努力拍出更多新作品，「（智媛）請好好看著（作品）吧，真的很謝謝妳是我的粉絲，我們一定要再見面喔。」智媛的家人們也在留言區對金宇彬表達深深的感謝，也透露他能夠親自來到現場看智媛最後一面，還送上花圈和奠儀，真的給予家人很大的安慰。也有粉絲表示：「智媛能夠在最後一程見到喜愛了10年的演員宇彬，她一定感到非常幸福。」