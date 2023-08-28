香水迷注意！Jo Malone「英國梨與甜豌豆」開賣　Aesop烏拉諾壓軸

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為慶祝 2023 年全新香氣上市，Jo Malone London還將玻璃瓶身換上優雅又唯美的菱格紋，更顯奢華古典氣質，舉手投足閃耀夢幻光芒。Céline Roux認為這款新香有如能搭配各種風格的白T-shirt，推薦香水控們可將「英國梨與甜豌豆」和「英國梨與小蒼蘭」疊擦，融合出圓潤又柔和的花果香；或搭配其他木質或花香氣，堆疊出清新舒服的香氣。
另外，自2010年即推出的經典香氛「英國梨與小蒼蘭」香水，初調帶有多汁梨香及橙花和佛手柑，溫暖且乾爽，整體散發溫暖花果香特性，中調的清甜果香被包裹在明亮潔白小蒼蘭的細緻花香中，最後以琥珀、廣藿香和木本香作為基調平衡調和。醇厚細緻的涼爽氣息， 是恰到好處的柑苔調香氣（Chypre），沒有多餘的甜膩感，曾是全台灣賣最好的香水第一名。
Jo Malone London也為其打造「英國梨與小蒼蘭」年度限量版、及「英國梨與小蒼蘭身體香氛蜜粉餅」開賣，今年更推出多款值得送禮與自用的居家香氛、身體香氛限定組合，還有期間限定的禮盒包裝服務。
而Aesop的〈虛實之境〉系列香水，旨在探索不同世界維度之間的交織邊界，以遠與近、真實與想像、城市與自然為靈感，包覆著感官激發無限遐想，打造突破傳統框架的獨特香水。2021年推出「米拉塞蒂」的波濤大海、「喀斯特」清風拂水的海岸線、「埃雷米亞」荒蕪蒼翠之地，3款傳遞不同景觀的香水；2022 年的「艾底希思」轉向自我沉思的領域；2023年的「格歐暮」源自躺椅或長椅。
如今迎來最終篇章，第6款壓軸作品「烏拉諾香水」，汲取自永恆巨石的概念。以苦橙充滿氣泡質感的柑橘香調開場，散發欖香脂辛香的綠意活力氣息，同時揉合近乎樟木般的薰衣草清香。香民們可感受到，在前調逐漸退去後，接著展現出溫暖芳香的廣闊中調，引發出熟悉的草本洋甘菊共鳴，並交織著乾草及馥郁樹脂香調的乳香。
「烏拉諾香水」使人醉心於大地礦物、熾熱香料、樹脂木質香調之中，暗示了寂靜下巨石的月光投影，潛入琥珀般的溫暖，以沒藥散發持久迷人的礦物香氣。作為 Aesop 香水家族的第十款香水，烏拉諾香水包裝並呼應著以 50mL 琥珀玻璃瓶優雅呈現，紙盒內層還印有北愛爾蘭藝術家傑克庫爾特（Jack Coulter）的設計作品。