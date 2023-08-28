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香水迷注意！Jo Malone「英國梨與甜豌豆」開賣　Aesop烏拉諾壓軸

▲Jo Malone英國梨與小蒼蘭曾是全台灣賣最好的香水第一名，2023新作英國梨與甜豌豆，搭配全新奢華菱格紋瓶身，9月1日開賣。Aesop則有虛實之境最終篇章「烏拉諾（圖／記者蕭涵云攝）
▲Jo Malone英國梨與小蒼蘭曾是全台灣賣最好的香水第一名，2023新作英國梨與甜豌豆，搭配全新奢華菱格紋瓶身，9月1日開賣。Aesop則有虛實之境最終篇章「烏拉諾（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

香水迷又要興奮了！Jo Malone London經典「英國梨與小蒼蘭」曾是全台灣賣最好的香水第一名，如今英國梨家族迎來2023全新年度限定新作「英國梨與甜豌豆」，搭配全新奢華菱格紋瓶身，即將於9月1日開賣。而Aesop則釋出〈虛實之境〉系列最終篇章，第6款壓軸作品「烏拉諾香水」。

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Jo Malone London以獨家研發的香氛萃取工藝技術，創造專屬的天然梨子果實萃取物，得以將含有大量水分的天然威廉梨子汁，升級成可運用在調香中的全新原料。完美封存每顆鮮採英國梨香氣，以絲絨般舒適的白麝香為基調，再注入柔和的甜豌豆花芬芳。全球香氛研發總監 Céline Roux 分享「英國梨與甜豌豆香水」，有著清爽的果香蓬鬆感揉和優雅甜豌豆花香氣息。

▲Jo Malone London運用獨家研發的香氛萃取工藝技術，得以完美封存每顆鮮採英國梨香氣。（圖／美商雅詩蘭黛集團提供）
▲Jo Malone London運用獨家研發的香氛萃取工藝技術，得以完美封存每顆鮮採英國梨香氣。（圖／美商雅詩蘭黛集團提供）
為慶祝 2023 年全新香氣上市，Jo Malone London還將玻璃瓶身換上優雅又唯美的菱格紋，更顯奢華古典氣質，舉手投足閃耀夢幻光芒。Céline Roux認為這款新香有如能搭配各種風格的白T-shirt，推薦香水控們可將「英國梨與甜豌豆」和「英國梨與小蒼蘭」疊擦，融合出圓潤又柔和的花果香；或搭配其他木質或花香氣，堆疊出清新舒服的香氣。

▲全新「英國梨與甜豌豆」香水 30mL 2800元 / 100mL 5600元。香水迷注意！Jo Malone「英國梨與甜豌豆」開賣　Aesop烏拉諾壓軸（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新「英國梨與甜豌豆」香水 30mL 2800元 / 100mL 5600元。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，自2010年即推出的經典香氛「英國梨與小蒼蘭」香水，初調帶有多汁梨香及橙花和佛手柑，溫暖且乾爽，整體散發溫暖花果香特性，中調的清甜果香被包裹在明亮潔白小蒼蘭的細緻花香中，最後以琥珀、廣藿香和木本香作為基調平衡調和。醇厚細緻的涼爽氣息， 是恰到好處的柑苔調香氣（Chypre），沒有多餘的甜膩感，曾是全台灣賣最好的香水第一名。

▲英國梨與小蒼蘭潔淨潤膚香氛等多款禮盒。（圖／記者蕭涵云攝）
▲英國梨與小蒼蘭潔淨潤膚香氛等多款禮盒。（圖／記者蕭涵云攝）
Jo Malone London也為其打造「英國梨與小蒼蘭」年度限量版、及「英國梨與小蒼蘭身體香氛蜜粉餅」開賣，今年更推出多款值得送禮與自用的居家香氛、身體香氛限定組合，還有期間限定的禮盒包裝服務。

▲左起：英國梨與小蒼蘭身體香氛蜜粉餅、英國梨與小蒼蘭香氛工藝蠟燭年度限量版。另有「英國梨與小蒼蘭香水」年度限量版。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：英國梨與小蒼蘭身體香氛蜜粉餅、英國梨與小蒼蘭香氛工藝蠟燭年度限量版。另有「英國梨與小蒼蘭香水」年度限量版。（圖／記者蕭涵云攝）
而Aesop的〈虛實之境〉系列香水，旨在探索不同世界維度之間的交織邊界，以遠與近、真實與想像、城市與自然為靈感，包覆著感官激發無限遐想，打造突破傳統框架的獨特香水。2021年推出「米拉塞蒂」的波濤大海、「喀斯特」清風拂水的海岸線、「埃雷米亞」荒蕪蒼翠之地，3款傳遞不同景觀的香水；2022 年的「艾底希思」轉向自我沉思的領域；2023年的「格歐暮」源自躺椅或長椅。

▲Aesop Ouranon Eau de Parfum 烏拉諾香水 50mL 5600元。（圖／Aesop提供）
▲Aesop Ouranon Eau de Parfum 烏拉諾香水 50mL 5600元。（圖／Aesop提供）
如今迎來最終篇章，第6款壓軸作品「烏拉諾香水」，汲取自永恆巨石的概念。以苦橙充滿氣泡質感的柑橘香調開場，散發欖香脂辛香的綠意活力氣息，同時揉合近乎樟木般的薰衣草清香。香民們可感受到，在前調逐漸退去後，接著展現出溫暖芳香的廣闊中調，引發出熟悉的草本洋甘菊共鳴，並交織著乾草及馥郁樹脂香調的乳香。

▲Aesop的〈虛實之境〉系列，歷時3年、打造6款突破傳統框架的獨特香水。（圖／Aesop提供）
▲Aesop的〈虛實之境〉系列，歷時3年、打造6款突破傳統框架的獨特香水。（圖／Aesop提供）
「烏拉諾香水」使人醉心於大地礦物、熾熱香料、樹脂木質香調之中，暗示了寂靜下巨石的月光投影，潛入琥珀般的溫暖，以沒藥散發持久迷人的礦物香氣。作為 Aesop 香水家族的第十款香水，烏拉諾香水包裝並呼應著以 50mL 琥珀玻璃瓶優雅呈現，紙盒內層還印有北愛爾蘭藝術家傑克庫爾特（Jack Coulter）的設計作品。

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