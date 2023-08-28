男星成潤涉泰國房市6億吸金案！遭判入獄5年道歉：繳不出高額罰金
台東前市長陳建閣創立「瑞傑」國際地產公司，以投資泰國房市為餌，非法吸金逾6億元，三立本土劇《天道》男星成潤（本名陳伯偉）涉案，一審判有期徒刑5年，今（28）日他發表聲明：「當年在連續1年多無拍戲工作的狀態，收到邀請到瑞傑公司擔任講師及主持工作邀約，當時我只是抱著打工，希望在沒工作戲約的時候也能賺錢貼補家用，但殊不知自己法律知識太薄弱，不瞭解跟別人說投資泰國建案能夠穩定獲利，已經是觸犯了法規。」
記者羅凌筠/台北報導
成潤還原觸法的來龍去脈，「但其實早在瑞傑公司還在運作時，本人就已經離開這間公司，但1年多後，突然到法院調查，方才知道自己在不覺中已觸犯了法律，對於今日法院判決之中必須繳回法院認定的犯罪所得部分，我雖有心繳回，但無奈自從這件事爆發後，這幾年一直接不到戲，且負債累累，實在繳交不出如此高額的罰金，直到現在三立電視台及《天道》製作單位肯給我機會，我才能夠再次好好專心在表演工作上。」
成潤為涉案公開道歉，「希望能得到法官給予一點時間來賺錢繳納裁罰款項，在與律師商討後決定提起上訴，在此，也再次謝謝三立電視台與製作單位及經紀公司不計我之前無知所犯下的錯誤 ，願意給我機會，讓我能賺錢來賠償因我而受害的人，接下來除了認真拍戲，也將會多做公益，希望多多少少能夠彌補對社會的傷害。並藉由這一次的事件，我將徹底的反省改正！也謝謝社會大眾及所有好友們對我的關心及包容！再次的謝謝大家。」