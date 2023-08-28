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U18世界盃棒球賽／陳睦衡猛打賞加持 中華隊9:5讓荷蘭提前投降

▲陳睦衡猛打賞加上林佳緯敲雙安好表現，幫助中華隊終場以9:5擊敗荷蘭。(圖片提供/中華棒協)
▲陳睦衡猛打賞加上林佳緯敲雙安好表現，幫助中華隊終場以9:5擊敗荷蘭。(圖片提供/中華棒協)

實習記者張維亨/綜合報導

U18世界盃棒球賽熱身賽今（28）日中華隊在新莊棒球場迎戰荷蘭，中華隊打線爆發，其中陳睦衡猛打賞加上林佳緯敲雙安好表現，幫助中華隊終場以9:5擊敗荷蘭。

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本場比賽中華隊在2局下半靠著荷蘭隊失誤先馳得點，而先發投手張峻瑋首2局成功壓制對手，但3局上半張峻瑋遭遇亂流，控球開始不穩，先投出保送後接連被敲安，又投出兩次保送，讓荷蘭2:1取得領先，但1人出局滿壘的情況下，右外野手林佳緯用雷射肩美技守備，阻殺試圖跑回本壘的跑者，精彩雙殺為中華隊止血。

▲林佳緯鎮守右外野，三局雷射肩長傳成功阻殺荷蘭隊回本壘跑者。(圖片提供/中華棒協)
▲林佳緯鎮守右外野，三局雷射肩長傳成功阻殺荷蘭隊回本壘跑者。(圖片提供/中華棒協)
中華隊在3局下打線打了一輪，共敲4安追回4分，以5：2的優勢進到4局上，此時局勢發生變化，中華隊換第二任投手陽念希上場，剛登板就遭遇危機，接連被三名打者敲安攻佔滿壘，先失1分後，接下來投捕失誤加上又被敲安，荷蘭隊連追2分，比數追平來到5:5。

4局下半，中華隊打線串連，一壘有人的情況下，林佳緯敲出一記中外野穿越安打，再靠著李勛傑高飛犧牲打，中華隊再添1分，而下一棒陳睦衡再掃出右外野1分打點安打，中華隊取得7:5領先。

▲中華隊「雙刀流」陳睦衡今日以二壘手身份先發，對荷蘭繳出3安猛打賞表現。(圖片提供/中華棒協)
▲中華隊「雙刀流」陳睦衡今日以二壘手身份先發，對荷蘭繳出3安猛打賞表現。(圖片提供/中華棒協)
比賽來到6局下半，荷蘭隊換上最後一名投手，但遲遲解決不了打者，無人出局的情況下瘋狂保送以及被敲安失2分，因此荷蘭隊總教練上場與主審討論，抓到1出局後結束半局，最終中華隊就以9:5擊敗荷蘭。

▲中華隊先發投手張峻瑋。(圖片提供/中華棒協)
▲中華隊先發投手張峻瑋。(圖片提供/中華棒協)
此役中華隊共有4名投手登板，先發投手張峻瑋及接替中繼的陽念希合計失5分，對此中華隊總教練吳柏宏指出，荷蘭隊雖沒有大棒型選手，但勇於擊球也讓他們上壘率高。

吳柏宏認為，先發投手張峻瑋及接替中繼的陽念希，剛上場時都勇於搶好球，但壘上有人後就會變得比較急躁，容易出現壞球，其實投手都有能力解決，只要改善急躁這點就能成功守成。

打擊端吳柏宏也提及今日以二壘手身分上場的「雙刀流」陳睦衡，此役讓他以野手身份上場收到三安猛打賞好表現，尤其中華隊安打及打點都是由他帶動，讚賞他不管是投打兩端都是中華隊重要的倚重戰力。

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