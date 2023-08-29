慘上加慘！中國經濟差、失業率高　「35歲詛咒」惡化求職環境

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34歲的韓女士告訴《CNN》，自己今年2月沒了在北京當設計師的工作，當時她還認為，憑自己10年的經驗與資歷，找到新工作應該不需要太久，但隨著待業時間越來越長，她也不得不開始擔心，在發出的數百份工作申請中，她僅有過4次面試機會。最後，她不得不轉向兼職來維生，做起外送員的工作，1天能賺20元人民幣都覺得自己是幸運的，但由於站立時間過長，她患上了急性闌尾炎，連這份工作都被迫放棄：「我嘗試了所有可能的工作，但它們要麼太耗精力，要麼工資太低，維持每天基本生活似乎很困難。」
韓女士的經歷，只是眾多中國民眾的縮影，即使是中國千禧世代中最年輕的求職者，都大嘆職涯因年齡面臨障礙，更糟糕的是，由於中國在新冠大流行後，經濟復甦不太給力，加上企業都正努力從3年的清零政策中恢復，所以都想降低勞動力成本，失業已成為許多人的急迫擔憂。
中國網路上，有許多針對「35歲詛咒」的討論，有人感嘆「真的很怕保不住工作」、「生活艱難，沒有足夠的錢買房子，老了要住哪，房東不租給老人，年紀大了賺錢也會很難」、「我們已經進入一個惡性循環，35歲已經太老，60歲退休卻還太年輕。」
報導提到，「35歲詛咒」某種程度上也與中國臭名昭著的「996文化」（每週工作6天、早上9點到晚上9點）有關，這麼硬、這麼長的工時，對有家庭的年長員工來說更難遵守，還有專家指出，直接從學校雇用年輕勞工往往更便宜，中國官媒2021年的一份報告推斷，35歲還沒有升到管理層的員工，可能會被認為不太成功，因此更容易被裁員。換句話說，「35歲詛咒」並不單純關乎年齡本身，還被用來當成衡量個人能力的標準。
而對女性來說，「35歲詛咒」也跟職場根深蒂固的性別歧視脫不了關係，企業更偏好新鮮的肝，並質疑女員工結婚生子會妨礙工作表現，休完產假就被解雇的例子屢見不鮮：「非常現實，當他們覺得不需要你時，就會用更便宜的勞動力取而代之」。不過，女性並不是唯一會因此被刁難的群體，也有剛成為父親的男子，立刻就被分配到不適合的工作內容，比如到國外出差等等。