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《驅魔麵館2》姜其永殺死孕婦到新聞台故意自首　丈夫氣炸衝現場

▲《驅魔麵館2：全面回擊》中的魔王惡鬼姜其永（中），自首殺了許多人，成功惹怒陳善圭。（圖／翻攝tvN）
▲《驅魔麵館2：全面回擊》中的魔王惡鬼姜其永（中），自首殺了許多人，成功惹怒陳善圭。（圖／翻攝tvN）

記者陳雅蘭/綜合報導

知名韓劇《驅魔麵館》續集《驅魔麵館2：全面回擊》本週將播出大結局，在第10集中，原本的「大魔王惡鬼」黃必曠（姜其永 飾）竟然領便當，他死前先是取下李忠宰（金賢俊 飾）的頭，到電視台「故意自首」透露殺了李忠宰，並要求媒體現場直播，成功吸引惡鬼馬主席（陳善圭 飾）的注意，原來黃必曠目的只是為了讓馬主席殺死自己，這樣雙鬼結合的力量，就能超越驅魔人蘇炆（趙炳圭 飾）。

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▲《驅魔麵館2：全面回擊》中的魔王惡鬼，自首是一切主謀殺了許多人，最終惹怒陳善圭慘死。（圖／翻攝tvN）
▲劇中，姜其永召開記者會自首，吸引陳善圭的關注。（圖／翻攝tvN）
以下有劇情透露，慎入！！！

第10集中，馬主席找到殺死老婆的凶手李忠宰，他準備在囚車與對方同歸於盡時，媽媽突然出現苦求兒子不要做傻事，剛好驅魔人都抵達現場，導致馬主席復仇失敗，還被內心的惡鬼操控，差點親手送媽媽上西天；無法控制惡鬼的馬主席相當自責，躲起來不願見人。

另一方面，黃必曠到監獄殺了李忠宰，取下他的頭到電視台「自首」，媒體為了報導趕緊直播連線，黃必曠對著鏡頭表示殺了李忠宰、是白頭建設詐欺案主謀之外，還說「殺死馬主席的老婆是我」，成功吸引一心只想為老婆報仇的馬主席，2人終於在電視台碰面。

馬主席憤怒掐著黃必曠，讀取到老婆遇害前的過程，黃必曠自豪表示：「你終於來到盡頭真相，沒錯，就是我害死你老婆，還有她肚子裡的孩子也是我殺的，所以你一開始的憤怒，就該朝我發洩。」其實這是黃必曠故意激怒馬主席的計畫，好讓馬主席把自己的靈魂吸走；黃必曠也以他方式，成功得到馬主席的力量。

《驅魔麵館2：全面回擊》本週六、日播出大結局，馬主席內心惡鬼被黃必曠吞噬，模樣也判若兩人，他將與蘇炆、哈娜（金世正 飾）、賈模度（劉俊相 飾）、秋女士（廉惠蘭 飾）、崔將岉（安奭奐 飾）、羅蹟逢（劉仁秀 飾）一行驅魔人決一死戰。

▲劇中，姜其永把陳善圭的惡鬼吞噬，如願成為「最強惡鬼」。（圖／tvN）
▲劇中，姜其永（右）把陳善圭的惡鬼吞噬，如願成為「最強惡鬼」。（圖／tvN）

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