《驅魔麵館2》姜其永殺死孕婦到新聞台故意自首　丈夫氣炸衝現場

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第10集中，馬主席找到殺死老婆的凶手李忠宰，他準備在囚車與對方同歸於盡時，媽媽突然出現苦求兒子不要做傻事，剛好驅魔人都抵達現場，導致馬主席復仇失敗，還被內心的惡鬼操控，差點親手送媽媽上西天；無法控制惡鬼的馬主席相當自責，躲起來不願見人。
另一方面，黃必曠到監獄殺了李忠宰，取下他的頭到電視台「自首」，媒體為了報導趕緊直播連線，黃必曠對著鏡頭表示殺了李忠宰、是白頭建設詐欺案主謀之外，還說「殺死馬主席的老婆是我」，成功吸引一心只想為老婆報仇的馬主席，2人終於在電視台碰面。
馬主席憤怒掐著黃必曠，讀取到老婆遇害前的過程，黃必曠自豪表示：「你終於來到盡頭真相，沒錯，就是我害死你老婆，還有她肚子裡的孩子也是我殺的，所以你一開始的憤怒，就該朝我發洩。」其實這是黃必曠故意激怒馬主席的計畫，好讓馬主席把自己的靈魂吸走；黃必曠也以他方式，成功得到馬主席的力量。
《驅魔麵館2：全面回擊》本週六、日播出大結局，馬主席內心惡鬼被黃必曠吞噬，模樣也判若兩人，他將與蘇炆、哈娜（金世正 飾）、賈模度（劉俊相 飾）、秋女士（廉惠蘭 飾）、崔將岉（安奭奐 飾）、羅蹟逢（劉仁秀 飾）一行驅魔人決一死戰。