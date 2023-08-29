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MLB／大谷翔平神對應！敲光速安仍被敬遠　天使4:6不敵費城人

▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平敲出安打，可是又被敬遠。（美聯社／達志影像）
▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平敲出安打，可是又被敬遠。（美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職業棒球大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平今（29）日對戰費城費城人隊先發出賽，他打二棒、指定打擊，第一打席就敲出安打，可惜4打數1安打，1次保送，無法幫助球隊贏球，天使最終以4:6落敗，大谷本季19次敬遠，已經是大聯盟第一。

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大谷前一場4打數熄火，這場第一局就火力全開，他擔任二棒、指定打擊，面對3年前對戰過的投手Taijuan Walker，大谷曾對他開轟，他在2好2壞狀況下，投出高達149公里速球，被大谷逮中。

大谷面對3年前對戰過的投手Taijuan Walker，他在2好2壞狀況下，投出高達149公里速球，被大谷逮中，之後天使隊利用Luis Rengifo安打得分。

大谷第二打席3局敲出中外野飛球出局，沒想到4局上他又被故意保送（敬遠），大谷本季19次故意保送，是本季最多。第四打席大谷上場被三振出局，8局大谷一度敲內野滾地球，一度可以上壘，但卻被刺殺出局。

天使先發投手Lucas Giolito，首局就被Trea Turner敲出全壘打追平，2分領先狀況，4局費城人主砲Bryce Harper轟出2分砲，5局又是Trea Turner逆轉3分砲，讓天使無力反擊。


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