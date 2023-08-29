中元節今起開喝！7-11特大美式33元、全家拿鐵28元　星巴克買1送1

最新11組LINE免費貼圖！中元節普渡、開學日快下載：問候午安好用

▲LINE本周免費貼圖來了，就算忙著中元普渡、開學日也別錯過，問候早午安超好用。（圖／LINE、記者整理）
▲LINE本周免費貼圖來了，就算忙著中元普渡、開學日也別錯過，問候早午安超好用。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文/綜合報導

本周全新LINE免費貼圖來了！30日是中元普渡、也是開學日，快趁空閒下載新貼圖。LINE今（29）日在貼圖小舖上架兩組新貼圖，是相當可愛的發寶及啾波麻糬。《NOWnews今日新聞》再挖出架上沒有的隱藏版，合計11組免費貼圖裝可愛免錢，幫你問候早安、午安和晚安。

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🟡貼圖小舖8月29日新上架

📍發寶×HOOHOOLAB 聯名貼圖動感登場（點此下載）
下載期限：2023/9/28
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▲▲免費貼圖「發寶×HOOHOOLAB 聯名貼圖動感登場」。（圖／LINE）
▲▲免費貼圖「發寶×HOOHOOLAB 聯名貼圖動感登場」。（圖／LINE）
📍LINE購物護照★啾波麻糬日常生活（點此下載）
下載期限：2023/9/27
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▲免費貼圖「 LINE購物護照★啾波麻糬日常生活」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「 LINE購物護照★啾波麻糬日常生活」。（圖／LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📍悠活原力 × 麻吉貓 健康生活限定貼圖（點此下載）
下載期限：2023/9/22
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▲免費貼圖「悠活原力 × 麻吉貓 健康生活限定貼圖」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「悠活原力 × 麻吉貓 健康生活限定貼圖」。（圖／LINE）
📍新光三越吃貨小夥伴（點此下載）
下載期限：2023/9/27
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▲免費貼圖「新光三越吃貨小夥伴」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「新光三越吃貨小夥伴」。（圖／LINE）
📍LINE禮物 × 一事吳陳（點此下載）
下載期限：2023/9/16
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▲免費貼圖「LINE禮物 × 一事吳陳」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE禮物 × 一事吳陳」。（圖／取自LINE）
📍DARPHIN朵法官方限定療癒貼圖（點此下載）
下載期限：2023/9/21
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▲免費貼圖「DARPHIN朵法官方限定療癒貼圖」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「DARPHIN朵法官方限定療癒貼圖」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 夯話題 × 尾熊仔（點此下載）
下載期限：2023/9/13
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▲免費貼圖「LINE購物 夯話題 × 尾熊仔」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 夯話題 × 尾熊仔」。（圖／取自LINE）
📍外星三寶的內心戲（點此下載）
下載期限：2023/9/9
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▲免費貼圖「外星三寶的內心戲」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「外星三寶的內心戲」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物品牌名店×馬尾女孩（點此下載）
下載期限：2023/9/6
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▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×馬尾女孩」。（圖／取自LINE）
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📍LINE購物 × 小犬（點此下載）
下載期限：2023/9/2
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▲免費貼圖「LINE購物 × 小犬」。（圖／取自LINE）
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📍MISS DIOR情人節浪漫貼圖（點此下載）
下載期限：2023/10/30
下載條件：達成指定條件

▲免費貼圖「MISS DIOR情人節浪漫貼圖」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「MISS DIOR情人節浪漫貼圖」。（圖／取自LINE）

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