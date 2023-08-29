大倉久和「地中海料理」吃到飽 神旺午餐兩人8折、單人765元起
面對暑假結束後的9月，飯店打出不少餐飲折扣，像是「神旺商務酒店」，９月1日至10月31日的午餐，不分平假日兩人同行享8折優惠，每人最低僅要765元起，單點的主菜之外，還有沙拉、麵包、水果等。大倉久和大飯店歐風館自助餐廳也是自9月1日至10月31日推「Mediterranean travelogue｜地中海紀行」料理主題，餐檯將增加西班牙海鮮燉飯、鮮蝦北非小米等各式地中海菜色，同樣無限量供應，菜色增加卻不加價。
記者葉盛耀/綜合報導
歐風館自助餐廳的行政主廚山本克哉（Yamamoto Katsuya）來自東京，把法式料理融合創意、美學和傳統。本次山本主廚以其自身於地中海旅遊與品味美食的遊歷，作為本次菜單的靈感泉源，發想了這次9~10月菜單，以「地中海紀行」為主題。像是最經典的西班牙菜色「西班牙海鮮燉飯」，有著新鮮豐富的海鮮、濃郁的高湯與番紅花撲鼻香氣。
前菜沙拉則設計了「鮮蝦北非小米」，北非小米又稱作Couscous 庫斯庫斯，是北非國家的主食之一，口感介於米與麵之間，吃起來如沙拉般清爽。還有「西班牙冷湯」，發源自於西班牙南部的安達盧西亞的料理，大量番茄精華，喝來消暑開胃。另外還有「南法香煎鴨胸佐綠胡椒醬」、「地中海清蒸龍虎斑」、「地中海風味焗烤海鮮」與「摩洛哥風味爐烤里肌」等。
餐廳另外還有人氣第一的美國爐烤Choice肋眼牛排、羅馬風味脆皮燒肉、現煎日本生食級干貝，以及生魚片、天使紅蝦、萬里三點蟹等海鮮，都可無限量大快朵頤。
至於「神旺商務酒店」，則推出「雙人飽胃戰」活動，９月1日起至10月31日止，兩人以上同行享8折優惠，等於每人最低僅要765元起，一選擇的主餐而計價，主餐選擇像是米蘭燉羊膝，選擇最天然的放牧與草飼羊隻之紐西蘭小羔羊膝，無使用激素、無強烈羊羶味，繁複前置作業後再以紅酒與時蔬燉煮3小時，肉汁鮮美，濃郁十足。另有「骰子牛佐紅酒醬」，約略七分熟，搭配特製紅酒醬，軟嫩清雅。
點主菜，可享有前菜「田園火腿堅果沙拉」、「法式經典蘑菇濃湯」、普諾烘焙坊特製「香酥核桃包」、「歐式地中海饗宴主餐」、「特製鬆餅水果拼盤」及「餐廳特選飲品」，菜色豐富。