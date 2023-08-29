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台灣參與聯合國漫漫長路　陳水扁推入聯還被稱麻煩製造者

▲我國自1993年推動各形式的參與聯合國行動，從入聯、返聯、參與相關組織及大會。（圖／美聯社／達志影像）
▲我國自1993年推動各形式的參與聯合國行動，從入聯、返聯、參與相關組織及大會。（圖／美聯社／達志影像）

記者邱新博／台北報導

第78屆聯合國大會將於9月5日開議，另於19日至29日進行總辯論，外交部今（29）日也舉行記者會說明如何推動參與聯合國以及周邊組織。《NOWnews今日新聞》也統整台灣想參與聯合國、或是周邊組織、大會的努力，看來還有漫漫長路要走。

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聯合國大會1971年10月25日通過第2758號決議，中華民國被迫退出聯合國。自前總統李登輝時期的1993年起，台灣重新展開推動「重返」聯合國行動，政府每年請邦交國在聯合國發言，支持中華民國重返聯合國。

儘管聯大第2758號決議全文未提及「中華民國」或「台灣」，僅稱「蔣介石的代表」，但該決議仍被擴大解釋，重返聯合國行動仍年年受阻。而到了前總統陳水扁時期，更在2007年時推動「入聯公投」為中華民國全民公投第5案；另一案則由國民黨提出，則稱為「返聯公投」，但皆因投票率未達50%而宣告失敗，然而失敗不說，更是被美國認定台灣是「麻煩製造者」。

到了馬英九政府時期，馬政府主打外交休兵，兩岸關係和緩，其任內8年也從未提案重返聯合國，僅請友邦發言時，支持我國實際參與國際活動，像是嘗試以觀察員身分加入特定的聯合國組織，如「聯合國氣候變化綱要公約」 （UNFCCC）與「國際民航組織」（ICAO）等國際組織，但皆未成功。

我國也僅在2009年以觀察員身分參加世界衛生組織（WHO）每年舉行的世界衛生大會（WHA）；在2013年，則以理事會主席特邀貴賓（guests）身分、Chinese Taipei CAA名稱出席ICAO第38屆大會。


我國最後一次參與聯合國相關組織或是大會活動是2016年，蔡英文總統剛上任時，還有受邀參加WHA，但隔年起因為中國施壓就未能參加至今。

近年來，我國仍持續推動參與聯合國案，但自2021年台灣退出聯合國50周年，美國川普政府的駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）與我駐紐約辦事處處長會面，美方也明確提出聯合國誤用2758號決議施壓聯合國阻止台灣有意義參與，讓2022、2023年我方也明確站在此一論點上向國際發聲。

蔡英文總統將出訪史瓦帝尼，外交部長吳釗燮未跟隨出訪也引發外界好奇，吳釗燮是否在聯合國大會期間另有行程，甚至赴紐約現場；而外交部次長田中光則說，目前吳的行程還未最終定案。

然而不管如何，在中國近年對台灣的惡意打壓之下，台灣參與國際組織或是在邦交國的數量都越來越少，這都是事實，若在參與聯合國或相關組織有進展，對於台灣外交仍是重要的定心丸。

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