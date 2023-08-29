慣老闆要員工「分攤辦公室電費」！被告上法院 慘賠46倍補償金
中國廣東省一間科技公司，因為要求員工分攤「辦公室電費」，還直接從薪水中扣除，讓員工以公司規章制度違法為由辭職，並將公司告上法院索賠。結果法院判決公司須歸還扣繳的291餘元人民幣電費，還需賠償1萬3442餘元人民幣，慣老闆這下真的是得不償失。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合中國媒體報導，該位員工於2021年6月15日入職珠海某科技公司，月薪約1萬5千人民幣。但半年後該員工發現自己每月領到的工資都被扣除了辦公室的電費，認為並不合理，於是以公司規章制度違法為由辭職，並將公司告上法院索賠。
公司辯稱，要求員工分攤電費是為了減少能源浪費，公司給辦公經營場所設定了用電額度，每月超出額度的費用便由每位員工分攤，並從薪資中扣除。
不過法院審理後認定公司要員工分攤電費沒有法理依據，也不符合勞動法規。員工在辦公時間外並沒有生活在辦公經營場所，不存在日常生活消耗公司電力的情況，因此公司不但需將扣除的291.12元電費返還，另外還需支付經濟補償13442.35元。
法院表示，勞雇關係的本質就是用人單位承擔經營風險，按月向勞動者支付勞動報酬。辦公經營場所的電費屬於用人單位的經營成本，理應由用人單位承擔。中國不少公司會巧立名目，以內規的名義剋扣員工薪資，其實這種行為通常皆屬違法，只是並非所有員工都會堅定走上法律途徑爭取權益，也讓慣老闆能夠從中獲利。