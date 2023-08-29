雲豹能源贊助登峰造極排球籃球邀請賽　促進多元運動發展

雲豹能源發言人張建偉表示，雲豹能源在發展再生能源的同時，也在運動公益項目投入許多心力，期盼未來透過更多形式將綠能與體育做結合，多角化的實踐企業社會責任。
雲豹能源支持體育不遺餘力，除了全力支持國內發展足球運動，包括連續7年贊助幼兒迷你足球賽、冠名贊助「台北海洋雲豹」五人制足球隊；也曾力挺「泰雅飛鷹」連德安參加無舵雪橇亞錦賽；同時冠名成立「雲豹聽障騎士棒球隊」；最為人所知的就是籌組「桃園雲豹職業籃球隊」加入T1聯盟，接連引爆話題，不僅重磅邀請NBA球星霍華德加盟，今年與台啤籃球協會共組「台啤雲豹職籃隊」，以強強聯手之姿打造全新風貌。
雲豹能源所支持的多項體育賽事將於今年下半年點燃戰火，已經如火如荼進行的中華五人制足球FS1聯賽、2023登峰造極青年排球及籃球邀請賽，以及冠名贊助的「112年國民小學雲豹能源迷你足球賽」於九月起跑，T1聯盟職籃全新賽季也將於年底展開，加上明年初將首次舉辦第一屆世界聽障棒球錦標賽，集結多國聽障棒球隊在台灣展開激戰，為我國在世界聽障棒球運動打響知名度。
雲豹能源從成立之初即力行實踐ESG精神，積極推展基層體育、支持聽障球員圓夢、培養更多體育傑出人才來實行企業社會責任，並以拓展再生能源版圖的精神，耕耘多元化運動發展，為台灣體育貢獻心力。
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