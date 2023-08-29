蔡宜軒曾是選秀冠軍！「苦熬10年」終於發首支單曲 辰亦儒送祝福
曾在10年前參加選秀節目《超級接班人2》，勇奪冠軍及最佳人氣獎的蔡宜軒，熬磨10年，終於發行首支單曲〈SWAG〉，成功擁有屬於自己的作品，而新歌也成為他30歲生日最棒的禮物。
記者楊穎軒、實習記者郭亘芸／綜合報導
蔡宜軒國中就嚮往表演，參加過各種選秀比賽，在《超級接班人2》時也藉由自己的努力奪得總冠軍及人氣獎，但比賽過後的星路並非順遂，參加過許多演唱會及跨年活動的他，一直都希望有一天能有自己的代表作，不過他透露：「當初拿到冠軍，以為會像第一屆一樣發行自己作品，後來發現公司規劃有出入，所以沒有選擇簽約。」
少了公司助力曝光量變少，蔡宜軒決定把重心轉回舞蹈教學，期間不斷精進舞藝和學習歌唱技巧，但他依舊沒有放棄當時的目標及初衷，為了達成目標，近幾年遠赴美、日等國吸取新知；受韓風影響，今年還特別飛去韓國BLACKPINK舞者老師的教室「YGX」、網紅明星教室「1 MILLION 」實地學習，親身感受韓流舞界名師的魅力。
回台後，在音樂製作人Miss Mute和饒舌歌手NIKE老師、同門舞者A$H協力下，採用「歌舞同步創作」製作方式，完成人生中第一首作品〈SWAG〉，這次歌曲以「證明自我價值」為出發點，希望傳達意念「無論是誰，站在什麼角度，人生皆由自己做主，自己就是自己故事中的主角、自己的精品潮牌。」
蔡宜軒開心地說：「30歲生日給自己一個生日禮物，留下足跡，也是給從比賽開始支持我到現在的粉絲一個禮物。」曾擔任辰亦儒專屬舞者的他，也收到了來自辰亦儒的祝賀影片，對他留下：「恭喜宜軒終於要發行自己的單曲〈SWAG〉，希望大家可以多多支持他，加油！」讓他既感動又驚喜！